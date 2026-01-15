Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу

Шокирующие откровения бывших подчиненных заставили весь мир по-другому взглянуть на жизнь знаменитого артиста.

Имя легендарного певца теперь фигурирует не в светской хронике, а в криминальных сводках. По информации Independent, сразу две женщины, работавшие в личном поместье звезды, выдвинули против него серьезные обвинения. В свои 82 года артист столкнулся с претензиями, которые могут навсегда перечеркнуть его репутацию романтического героя сцены.

То, о чем молчали годами

Одна из пострадавших решилась на пугающие откровения о том, что на самом деле происходило за высокими заборами особняка. Она заявила, что Иглесиас принуждал ее к близости, используя свою власть и положение. Однако сексуальное насилие было не единственной проблемой, с которой столкнулась женщина.

По ее словам, певец регулярно унижал ее и даже позволял себе физическую агрессию. В заявлении фигурируют факты избиений, которые превратили работу в доме мировой знаменитости в настоящий кошмар. Но была ли она единственной, кто пострадал от тяжелого характера своего работодателя?

Атмосфера страха за закрытыми дверями

Вторая сотрудница, трудившаяся в том же доме, подтвердила, что поведение певца было далеко от идеального. Хотя в ее случае речь не шла о физических побоях, она рассказала о постоянных неуместных прикосновениях и психологическом давлении.

Женщина описала обстановку в особняке как крайне нездоровую и полную абьюза.

Постоянные оскорбления со стороны Иглесиаса и атмосфера страха стали причиной, по которой подчиненные чувствовали себя совершенно бесправными. На фоне этих новостей общественность вспомнила и о других громких скандалах в Голливуде, но в данном случае ситуация осложняется молчанием самого виновника торжества.

Тишина в ответ на обвинения

Несмотря на широкий общественный резонанс, ни сам Иглесиас, ни его официальные представители пока не дали никаких комментариев. Молчание 82-летнего артиста только подогревает интерес к этому делу и заставляет гадать, какие еще подробности всплывут в ближайшее время.

Стоит отметить, что подобные скандалы все чаще сотрясают мир шоу-бизнеса. Например, недавно стало известно об ордере на арест американского актера Тимоти Басфилда, которого обвинили в насилии над детьми. Пока правоохранительные органы разбираются в деталях, поклонникам остается лишь ждать официальных итогов расследования, которое расставит все точки над "и".