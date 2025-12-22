Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом

Каждый год мы с нетерпением ждем его – тот самый предпраздничный день, когда можно с чистой совестью уйти с работы на час раньше. Но в этот раз что-то пошло не так.



Предновогодняя суета в офисе — это особый ритуал. Все уже мысленно дома, нарезают оливье, а в воздухе витает предвкушение долгожданного отдыха. Главный бонус этого дня — законная возможность сбежать с работы на час раньше.

Но в этом году всем, кто уже распланировал этот "золотой час", придется свои планы пересмотреть. Стало известно, что предпраздничный рабочий день перед новогодними каникулами сокращать не будут.

Кто украл наш час? Разбираемся в хитром правиле

Это не заговор начальников. Виной всему — буква закона, а точнее, Трудовой кодекс и его коварная формулировка, которая в определенные годы "съедает" наш дополнительный час отдыха.

Правило гласит: рабочий день сокращается на один час только накануне официального нерабочего праздничного дня.

Главный праздник у нас — 1 января. Значит, по закону, коротким днем может быть только 31 декабря, потому что именно он стоит прямо перед 1 января.

И вот тут-то и кроется главная интрига. Что происходит, если 31 декабря и так оказывается выходным (например, выпадает на субботу или его делают выходным днем путем переноса)?

Получается замкнутый круг:

31 декабря мы и так отдыхаем, поэтому правило короткого дня к нему применить нельзя.

30 декабря не сокращают, потому что он не является днем непосредственно перед праздником (1 января). Между ними есть "прослойка" в виде 31 декабря.

В итоге тот самый "короткий день", на который мы все так рассчитывали, просто... исчезает из календаря. Закон не предусматривает его переноса на 30-е число.