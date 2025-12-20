Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях

Известный российский актер Артем Ткаченко обрел популярность благодаря своим ролям в различных проектах. В декабре на экраны вышел новый остросюжетный боевик "Тропа гнева" режиссера Олега Фомина, в котором артист исполнил одну из ключевых ролей.

В фильме также снялись Максим Дрозд, Алена Бабенко, Анфиса Черных и другие яркие актеры отечественной сцены. Примечательно, что супруга Артема, Екатерина Стеблина, была беременна их третьим ребенком во время работы над проектом.

Ткаченко рассказал о том, как он оказался в этом фильме, а также о своей роли таджикского летчика. По его словам, Екатерина узнала о беременности во время съемок. Это стало для пары неожиданностью. Актер отметил, что это не первая их совместная работа: Екатерина была беременна их первым сыном во время съемок в другом проекте. Интересно, что продюсер фильма обратил внимание на Екатерину благодаря ее выступлениям в "Гоголь-центре". Именно это стало толчком для участия Артема в проекте.

Когда речь зашла о сюжете фильма, Артем признался, что сам еще не видел готовую картину. На данный момент известно, что сюжет крайне многогранный — он открывает множество возможностей для развития персонажей.

Артем отметил, что его роль не является традиционно героической. Он согласился на участие в проекте из-за интересных сцен и возможностей для игры. Особенно ему запомнилась сцена, где его персонаж подвергается пыткам. Артем подчеркнул, что его персонаж не злодей, а человек, который оказывается в сложной ситуации и действует из страха за свою семью.

Известно, что съемки проходили в Таджикистане, отмечает женский журнал "Клео.ру". Артем признался, что был впечатлен красотой этой страны. На съемках актеры столкнулись с трудностями — холодной погодой и непредсказуемыми условиями. Работа шла в экстремальных условиях — в горах, где температура была низкой, снегопад также создавал дополнительные сложности.

Артем также отметил, что несмотря на трудности, работа над "Тропой гнева" стала важным опытом для него и его семьи. При этом время, проведенное с семьей, всегда остаётся приоритетом для актера, даже когда работа требует много сил и внимания.

Интересно также отметить, что Артем обладает уникальной способностью к языковому общению. Он заметил, что в любой стране, куда он приезжает, местные жители начинают говорить с ним на их родном языке. Это позволяет артисту легче находить общий язык с людьми и погружаться в культуру разных стран.