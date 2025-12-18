Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026"

Американская киноакадемия недавно представила шорт-листы фильмов, которые будут претендовать на премии "Оскар-2026".

В этом году в предварительных списках представлены работы в двенадцати номинациях. Среди них кастинг, операторская работа, оригинальная музыка и лучшая песня.

Лидерами по количеству номинаций стали вампирский хоррор Райана Куглера "Грешники" и новая часть мюзикла "Злая", каждая из которых получила семь упоминаний.

Среди международных фильмов в шорт-листах можно найти разнообразные картины из разных стран, отмечает RidLife. Например, аргентинский фильм "Вифлеем", индийская драма "Возвращение домой" и иорданская лента "Все, что от тебя осталос" демонстрируют богатство культурного наследия и разнообразие кинематографа. Также в номинации представлены фильмы из Туниса, Германии, Тайваня и других стран, что подчеркивает глобальный характер "Оскара".

В категории кастинга выделяются "Битва за битвой", "Марти Великолепный" и "Гамнет". Операторская работа также заслуживает внимания: в шорт-листах значатся "Баллада о маленьком игроке", "Бугония" и "Умри, моя любовь".

Что касается оригинального саундтрека, то в списках присутствуют картины "Аватар: Пламя и пепел", "Достать ножи: Воскрешение покойника" и "Капитан Америка: Новый мир".

В категории визуальных эффектов также представлены впечатляющие проекты. Фильмы "Аватар: Пламя и пепел" и "Мир Юрского периода: Возрождение" демонстрируют современные технологии и креативный подход к созданию эффектов, которые захватывают зрителей.

98-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Ожидается, что официальный список номинантов будет представлен 22 января.