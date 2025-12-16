Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля
С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной

С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной
4417

Казалось, в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом уязвимости покупателей, уже все решено. Суды один за другим вставали на сторону продавцов, оставив семью покупателей и без денег, и без жилья. Но Верховный суд РФ перевернул шахматную доску, вынеся решение, которого не ждал никто.

В скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом беззащитности покупателей, поставлена не точка, а восклицательный знак. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ вынесла окончательный и бесповоротный вердикт, который полностью уничтожает "эффект Долиной".

Что решил суд? Без юридических формулировок

Если отбросить сложные термины, решение звучит просто и ясно:

  • Все предыдущие решения — отменить. Вердикты Хамовнического, апелляционного и кассационного судов, которые были в пользу продавцов, признаны недействительными.
  • Квартира — покупателю. Право собственности на квартиру однозначно остается за Полиной Лурье.
  • Долину — на выселение, то есть с вещами на выход. Нижестоящему суду приказано в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы из квартиры.
  • Решение вступает в силу немедленно. Никаких больше апелляций и затягиваний.

Конец "эффекта Долиной": почему это победа для всех?

Это решение — не просто победа в одном конкретном деле. Это полный разгром всей мошеннической схемы, державшей в страхе рынок недвижимости. Раньше схема работала так: продавец получал деньги, а потом через суд, прикрываясь "невменяемостью", возвращал себе жилье, оставляя покупателя ни с чем. Теперь это невозможно.

Верховный суд дал четкий и недвусмысленный сигнал всей судебной системе:

  • Договор купли-продажи — это закон.
  • Честный покупатель — под защитой государства.
  • Попытки манипулировать правосудием, чтобы остаться и с деньгами, и с квартирой, больше не пройдут.

Что значит "рассмотреть иск о выселении"?

Это не значит, что будет новый суд о том, кому принадлежит квартира. Этот вопрос закрыт. Теперь суд нижестоящей инстанции должен будет решить чисто технический вопрос: как именно будет происходить принудительное выселение. Это уже не спор о праве, а исполнение решения высшей инстанции.

Для тысяч россиян, которые боятся покупать недвижимость, опасаясь подобных афер, это лучшая новость за последние годы. Она доказывает, что бороться за свои права можно и нужно. И что даже в самых сложных и запутанных делах справедливость может восторжествовать. Эпоха "эффекта Долиной" официально закончена.

16 декабря 2025, 17:49
Фото: freepik.com
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов
Новая публикация известного исполнителя в социальных сетях заставила его преданных слушателей вступить в жаркие споры о рамках дозволенного. Звезда советской и российской эстрады Алексей Глызин решил удивить поклонников необычной фотосессией.

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

