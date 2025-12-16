С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной

Казалось, в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом уязвимости покупателей, уже все решено. Суды один за другим вставали на сторону продавцов, оставив семью покупателей и без денег, и без жилья. Но Верховный суд РФ перевернул шахматную доску, вынеся решение, которого не ждал никто.



В скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом беззащитности покупателей, поставлена не точка, а восклицательный знак. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ вынесла окончательный и бесповоротный вердикт, который полностью уничтожает "эффект Долиной".

Что решил суд? Без юридических формулировок

Если отбросить сложные термины, решение звучит просто и ясно:

Все предыдущие решения — отменить. Вердикты Хамовнического, апелляционного и кассационного судов, которые были в пользу продавцов, признаны недействительными.

Квартира — покупателю. Право собственности на квартиру однозначно остается за Полиной Лурье.

Долину — на выселение, то есть с вещами на выход. Нижестоящему суду приказано в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы из квартиры.

Решение вступает в силу немедленно. Никаких больше апелляций и затягиваний.

Конец "эффекта Долиной": почему это победа для всех?

Это решение — не просто победа в одном конкретном деле. Это полный разгром всей мошеннической схемы, державшей в страхе рынок недвижимости. Раньше схема работала так: продавец получал деньги, а потом через суд, прикрываясь "невменяемостью", возвращал себе жилье, оставляя покупателя ни с чем. Теперь это невозможно.

Верховный суд дал четкий и недвусмысленный сигнал всей судебной системе:

Договор купли-продажи — это закон.

Честный покупатель — под защитой государства.

Попытки манипулировать правосудием, чтобы остаться и с деньгами, и с квартирой, больше не пройдут.

Что значит "рассмотреть иск о выселении"?

Это не значит, что будет новый суд о том, кому принадлежит квартира. Этот вопрос закрыт. Теперь суд нижестоящей инстанции должен будет решить чисто технический вопрос: как именно будет происходить принудительное выселение. Это уже не спор о праве, а исполнение решения высшей инстанции.

Для тысяч россиян, которые боятся покупать недвижимость, опасаясь подобных афер, это лучшая новость за последние годы. Она доказывает, что бороться за свои права можно и нужно. И что даже в самых сложных и запутанных делах справедливость может восторжествовать. Эпоха "эффекта Долиной" официально закончена.