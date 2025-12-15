"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу

После череды громких скандалов – от суда с покупательницей квартиры до потасовки охраны с журналистами – Лариса Долина ушла в глухую оборону. Она не дает интервью, убегает от камер и прячется за спинами секьюрити.



Пока в реальном мире вокруг Ларисы Долиной бушуют страсти, в ее виртуальном пространстве царит абсолютная идиллия. После концерта в Наро-Фоминске — того самого, где ее охрана нападала на журналистов, выбивая телефоны, — артистка обратилась к поклонникам в своем телеграм-канале.

Текст сообщения пропитан эмоциями и, кажется, скрытой мольбой о сочувствии на фоне истории с квартирой, где она оставила покупательницу без жилья и денег.

"Этот концерт был очень важен для меня. Я от всего сердца благодарю всех зрителей, которые разделили со мной этот вечер. За тепло и понимание, за поддержку и надежду. За любовь…" — написала Долина.

Ключевое слово здесь — "понимание". Певица словно благодарит публику за то, что та приняла ее сторону в спорной ситуации, закрыв глаза на неоднозначные детали судебного процесса и поведение ее команды.

Однако, чтобы эта иллюзия всеобщей поддержки и "любви" не разрушилась о суровую реальность, Долина приняла беспрецедентные меры цифровой безопасности. Ее телеграм-канал превратился в настоящий бункер.

Возможность комментировать посты по-прежнему закрыта — высказать свое мнение, отличное от позиции певицы, там просто невозможно. Более того, даже реакции под постами подверглись жесткой цензуре. Пользователям не оставили выбора: поставить можно только "сердечко" и подобные "ми-ми". Никаких дизлайков, никаких "клоунов" или вопросительных знаков.

Таким образом, создается идеальная картинка: пост о любви и сотни сердечек под ним. И ни одного неудобного вопроса о том, почему "понимающая" публика должна прощать агрессию охраны или сочувствовать звезде, которая переложила свои финансовые потери на плечи другого человека. Долина построила свой мир, где ее все любят, просто запретив любить себя как-то иначе.