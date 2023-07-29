Гарика Сукачева экстренно госпитализировали

Что стало причиной плохого самочувствия, не уточняется.

В субботу 29 июля должен был пройти концерт артиста в карельском городе Рускеала. Однако с утра в группах музыканта в социальных сетях появилось объявление, что вечернее мероприятие не состоится. Причина – плохое самочувствие Гарика Сукачева.

Игоря Ивановича госпитализировали в местную больницу, так как ему стало плохо. Причины и подробности состояния артиста не сообщают.

Из-за внезапной отмены всем купившим билеты вернут деньги. Правда, музыканты предлагают желающим все же прийти вечером в концертный зал и устроить вечеринку. Артисты готовы играть весь вечер, а гостям предоставить микрофон. Планируется что-то вроде народного караоке.

"Весь наш оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть для вас. Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное!" – заверили музыканты.

