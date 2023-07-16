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Воскресенье 16 июля

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"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы

"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы
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Ученый, зоолог и просто красавец Николай Дроздов рассказал о своем состоянии.

Ведущий ранее популярного шоу "В мире животных" мужественно принимает удары судьбы. Здоровье звездного пенсионера осложняют два неутешительных диагноза. Телеграм-канал SHOT пишет о том, что Николай Дроздов пытается спасти зрение: у него нашли катаракту и глаукому.

Зоолог стал плохо видеть одним глазом еще полгода назад и это привело к замене хрусталика. Сейчас же мужчина находится в клинике, где с помощью процедур надеется исправить работу органа. По данным источника, Николай Дроздов огорошил новостью из больницы: за способность четко смотреть на мир сразу двумя глазами теперь "идет борьба".

"Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно", — цитирует ведущего SHOT.

Все это говорит о том, насколько серьезная перед ученым стоит задача. Сообщается, что в медучреждении Николай Дроздов намерен оставаться еще две недели. Однако ранее Никас Сафронов предоставлял СМИ другие сведения.

Какие именно процедуры необходимы для восстановления здоровья звезды, пока неизвестно. Реальный эффект от них тоже пока загадка. Поклонники массово желают ведущему "В мире животных" скорейшего выздоровления. Они уверены, что Николай Дроздов справится, ведь его многолетние занятия йогой и вегетарианский рацион питания не могли пройти даром.

16 июля 2023, 16:20
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал SHOT• Требует проверки

Фоторепортаж

От юности до старости: яркие образы Николая Дроздова

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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