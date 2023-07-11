Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа

Последствия будут зависеть от степени повреждения головного мозга Николая Ефремова, уверен эксперт.



Сын Михаила Ефремова оказался в больнице в конце июня. Молодой актер был госпитализирован после падения из окна, однако в медцентре его состояние продолжило ухудшаться. Кстати, всего у заслуженного артиста России шесть детей от пяти браков.

Правда, пока звезда не может заниматься воспитанием наследников, скандально известный актер театра и кино отбывает наказание по приговору суда.

Медики после госпитализации подключили его 31-летнего сына к аппарату искусственной вентиляции легких, а для фиксации тела пришлось использовать специальную технику. Когда пациент вышел из кому, ему провели операцию. Хирурги смогли установить штифты на сломанные кости таза.

Увы, но после операции состояние сына Михаила Ефремова ухудшилось из-за скопления жидкости и газа в легких. Врачи диагностировали пневмоторакс и установили дренаж для удаления лишних элементов.

Наконец, пациенту провели трепанацию черепа. Шансы Николая Ефремова на восстановление после опасного медицинского вмешательства оценил нейрохирург Александр Тома.

Эксперт отметил высокий запас прочности организма. Кандидат медицинских наук подчеркнул, часа по себе трепанация черепа не несет осложнений. При этом нейрохирург заявил, что последствия будут зависеть от степени повреждения головного мозга.