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Пятница 9 июня

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"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой

"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой
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Вера Брежнева с недавних пор ведет довольно затворнический образ жизни. Но Лайму Вайкуле, которая проболталась о деталях ее бытия, кажется, это не смущает.

После переезда за границу экс-солистка "ВИА Гры" стала довольно закрытой. Точно было неизвестно, где она теперь живет, и по этому поводу ходили разные слухи. Где-то писали, что она с мужем живет в Италии, потом появилась информация о Польше, а затем сообщалось, что обосновалась она в Латвии. Свою личную жизнь артистка не комментирует. Вера Брежнева даже не прерывает молчание на фоне новостей о проблемах в браке с Константином Меладзе.

Зато в ее окружении есть люди, которые свободно говорят о жизни певицы. Недавно Лайма Вайкуле дала интервью и раскрыла секреты блондинки. И ей можно верить, ведь, как призналась подруга Аллы Пугачевой, с экс-солисткой "ВИА Гры" она общается. "Недавно встречалась с Брежневой", – сказала звезда.

Во-первых, Лайма Вайкуле обозначила, где же все-таки обитает блондинка. Если верить ее словам, певица живет в Риге, причем рядом с ней.

"Очень рада тому, что она здесь", – отметила подруга Примадонны.

А во-вторых, прибалтийская дива заверила, что супруга Константина Меладзе собирается выступать на ее авторском фестивале. К слову, ранее стало известно о том, что приглашение об участии в мероприятии получили Андрей Макаревич* и Семен Слепаков**. Интересно наблюдать за тем, как изменилось окружение Вера Брежневой в последнее время.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

** признан иноагентом по решению Минюста РФ

9 июня 2023, 16:40
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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