Киркоров, благослови: кадры нежностей Jony и Гордиенко попали в сеть

На открытии ресторана итальянской кухни азербайджанца Джахида Гусейнли, известного как Jony, и его брата Турала появился не только Филипп Киркоров, но и его протеже – Наталья Гордиенко. Судя по нежности, которой 35-летнюю артистку окружил 27-летний певец, их связывает не только любовь к пицце.

Подробности личной жизни Наталья Гордиенко предпочитает не афишировать. Известно лишь, что в 2017 году она стала мамой чудесного сына Кристиана. Про отца ребенка исполнительница ничего не рассказывает, даже имя его держит в строгом секрете. Известно лишь, что он не является представителем шоу-бизнеса.

JONY тоже не очень охотно посвящает общественность в свои амурные дела. Но всем хорошо известно, что у него были романы. Писали, в частности, про отношения с видеоблогером Диной Саевой. А еще говорят, что именно бывшая девушка вдохновила певца на написание первых текстов. Сам он в интервью признавался, что трек "Ты беспощадна" написал после расставания с очередной возлюбленной.

Но на открытии ресторана Джахид так нежно обнимался с Натальей Гордиенко, что казалось, им больше никто не нужен. Столько нежности, страсти, тепла в этих романтичных кадрах! А если у них что-то в итоге и сложится, что благодарить надо будет исключительно холостяка Филиппа Киркорова, который фактически открыл широкой публике Гусейнли и Гордиенко. Так что, как говорится, Король, благослови эту красивую пару на радость поклонникам и на счастье им самим!