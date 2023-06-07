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Среда 7 июня

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Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы

Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы
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Оказалось, что Эдуард Кривенко находится в розыске у судебных приставов из-за долгов.

30 апреля не стало знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева. Со дня кончины кутюрье прошло уже больше месяца, но общественность до сих пор не может оправиться от шока. Публика не перестает говорить о внезапном уходе легенды и случившемся после.

Еще совсем недавно вся страна обсуждала похороны Вячеслава Зайцева, которые состоялись 4 мая и обернулись большой шумихой. Известный модельер упокоился на кладбище в подмосковном Щелкове, но многие посчитали это место неподходящим. Люди высказали свою позицию и призвали перезахоронить кутюрье на Новодевичьем кладбище. Не успел этот скандал утихнуть, как имя Зайцева вновь оказалось у всех на устах.

Накануне на ток-шоу Андрея Малахова пришел человек, объявивший себя наследником покойного модельера. Им оказался Эдуард Кривенко, завоевавший титул "Мистер модель Вселенная". Смуглый красавец заявил, что когда-то трудился в Доме моды Зайцева и был чуть ли не его любимчиком, а теперь якобы имеет на руках бумаги, подтверждающие, что кутюрье завещал ему все свое имущество.

Разумеется, словам Кривенко поверили далеко не все. К тому же, сразу после внезапного заявления Эдуарда в Сети всплыла новая информация о нем. Как пишет телеканал "360", мужчина весь в долгах и находится в розыске у ростовских судебных приставов.

Оказалось, что на манекенщике висит более 70 долгов на сумму около 120 тысяч рублей. Кроме того, отмечается, что Кривенко имеет довольно скандальную репутацию. Мужчина уже не раз появлялся на ток-шоу, а также обвинялся в домогательствах фитнес-моделью.

7 июня 2023, 12:20
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

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Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
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