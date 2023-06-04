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Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами

Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами
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В тюрьме российский актер театра и кино Михаил Ефремов не может побаловать себя кулинарными изысками из прежней жизни. Но настанет час, когда он встанет за плиту абсолютно свободным человеком.

Ну а пока этого не случилось, "Дни.ру" вспоминают рецепт, который артисту посчастливилось готовить на программе "Смак". При поддержке Ивана Урганта в 2007 году Михаил Ефремов явил публике вкусное и простое блюдо. Это была гречка с грибами.

Способ приготовления гость проекта вычитал в интернете, то и дело натыкаясь на статьи о маршале Советского Союза со звучной фамилией Гречко. Однако Михаил Ефремов сумел найти удачный рецепт гречки с грибами и быстро продемонстрировал его перед камерами.

Ингредиенты

Гречневая крупа — полтора стакана,

Сушеные грибы — 4 штуки,

Шампиньоны — 12-15 штук,

Красный репчатый лук — 2-3 штуки,

Яйца — 3 штуки,

Растительное масло — на глаз,

Вода — более трех стаканов,

Сливочное масло — по вкусу,

Зелень — по вкусу.

Рецепт Михаила Ефремова

Гречневую крупу заливаем тремя стаканами воды и добавляем туда перемолотые сушеные грибы. Доводим до кипения, варим 10-15 минут. Затем накрываем кастрюлю плотной крышкой и укутываем одеялом.

Пока гречка доходит, Михаил Ефремов нарезает шампиньоны и кладет на сковороду с водой. Сначала грибы дадут сок, а уже затем к ним можно добавлять растительное масло для жарки и нарезанный красный репчатый лук. Параллельно отвариваем яйца и нарезаем их к общей грибной массе.

Завершается рецепт тем, что в гречку кладется сливочное масло. Приготовленная крупа должна быть с пылу с жару, чтобы масло растопилось естественным образом. Последний штрих — смешать гречку с грибами и украсить зеленью.

Готово! Михаил Ефремов остался доволен вкусом, попробуйте и вы.

4 июня 2023, 20:15
Михаил Ефремов. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
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