"Подарок от Бога": 53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз

Теперь супермодель будет воспитывать не только дочь, но и сына.

Сегодня Наоми Кэмпбелл может похвастаться не только блестящей карьерой, но и бурной личной жизнью. Биография британской модели насчитывает множество романов с известными и влиятельными мужчинами. В жизни звезды были как мимолетные любовные увлечения, так и серьезные отношения, но к крепкой семье ни одни из них не привели. В результате свою мечту стать мамой знаменитость смогла исполнить лишь после 50 лет.

В 2021 году Наоми Кэмпбелл удивила весь мир, объявив, что у нее родилась долгожданная дочь. Едва публика успела привыкнуть к новой роли супермодели, как она сообщила новую радостную весть. Спустя два года после появления на свет первенца 53-летняя звезда стала мамой во второй раз.

"Мой дорогой малыш, знай, что тебя безмерно лелеют и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок от Бога", – приводит слова Кэмпбелл телеканал "360".

Надежды на то, что в скором времени модель покажет ребенка публике, мало. Дочери знаменитости исполнилось уже два года, но она по-прежнему тщательно оберегает малышку от любопытных глаз. Судя по всему, такой же тактики звезда будет придерживаться и в воспитании сына.