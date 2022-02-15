51-летняя Наоми Кэмпбелл показала дочь после слухов об усыновлении: Вся в мать

Год назад известная всеми "черная пантера" стала матерью. Супермодель тщательно скрывала беременность, так что узнать об интересном положении получилось далеко не сразу. Долгое время Наоми Кэмпбелл не показывала наследницу, и только накануне мир смог лицезреть дочь суперзвезды.
Женщина стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Для обложки модель сфотографировалась вместе с годовалой наследницей. На снимке Наоми позирует, держа на руках девочку. Стоит отметить, что полностью лицо дочери Кэмпбелл разглядеть не удалось, поскольку голова девочки повернута к камере лишь наполовину. "Ее не усыновили, это мой биологический ребенок", – процитировал журнал слова модели. Кстати, фотография эта появилась и на официальной странице Наоми в "Инстаграм".
Поклонники буквально завалили аккаунт звезды комплиментами и поздравлениями. "Прекрасно", "Дух захватывает", "Сила и грация", "Это ее лучшая обложка", "Поздравляю", "Какая милая малышка", "Вся в мать" – написали фанаты.
Напомним, что об интересном положении Кэмпбелл прознали в мае 2021 года. Стоит отметить, что модель так и не рассказала, от кого родила дочь. Ходили даже слухи, что женщина усыновила девочку, однако сама Наоми утверждает, что это ее биологический ребенок.