51-летняя Наоми Кэмпбелл показала дочь после слухов об усыновлении: Вся в мать

Недавно родившая Наоми Кэмпбелл показала дочь.

Год назад известная всеми "черная пантера" стала матерью. Супермодель тщательно скрывала беременность, так что узнать об интересном положении получилось далеко не сразу. Долгое время Наоми Кэмпбелл не показывала наследницу, и только накануне мир смог лицезреть дочь суперзвезды.

Женщина стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Для обложки модель сфотографировалась вместе с годовалой наследницей. На снимке Наоми позирует, держа на руках девочку. Стоит отметить, что полностью лицо дочери Кэмпбелл разглядеть не удалось, поскольку голова девочки повернута к камере лишь наполовину. "Ее не усыновили, это мой биологический ребенок", – процитировал журнал слова модели. Кстати, фотография эта появилась и на официальной странице Наоми в "Инстаграм".

Поклонники буквально завалили аккаунт звезды комплиментами и поздравлениями. "Прекрасно", "Дух захватывает", "Сила и грация", "Это ее лучшая обложка", "Поздравляю", "Какая милая малышка", "Вся в мать" – написали фанаты.

Напомним, что об интересном положении Кэмпбелл прознали в мае 2021 года. Стоит отметить, что модель так и не рассказала, от кого родила дочь. Ходили даже слухи, что женщина усыновила девочку, однако сама Наоми утверждает, что это ее биологический ребенок.