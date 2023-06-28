Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего

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Среда 28 июня

13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове
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Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего

Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего
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28 июня Сергей Бодров-старший отмечает день рождения. Ему исполняется 75 лет.

Сегодня режиссера поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди. К сожалению, в этот важный день рядом с Сергеем Владимировичем нет единственного сына, в котором он не чаял души. Многие знают, насколько тяжело сценарист переживал потерю наследника, но не все помнят, что перед этим он не раз сталкивался с драмами и в любовных делах.

Как напоминает RT, сегодня фильмография Сергея Бодрова-старшего включает десятки работ, в том числе любимые зрителями картины "Кавказский пленник" и "Монгол". В свои 75 лет режиссер по-прежнему активно трудится и продолжает радовать публику новыми фильмами. А вот о том, что творится в личной жизни сценариста, известно мало. Об этом, в отличие от своего творчества, он предпочитает не распространяться.

Сергей Бодров-старший связывал себя узами брака четыре раза. Первой супругой режиссера стала преподаватель исторического факультета МГУ Валентина. В 1971 у пары родился сын Сергей, но брак не просуществовал долго. Через шесть лет сценарист ушел из семьи, оставив маленького сына с женой. Потом у супругов еще были попытки склеить отношения, однако все закончилось разводом.

Второй избранницей киноактера стала Клара Высоцкая. Детей в этом союзе не появилось, и спустя какое-то время он распался. В третий раз Сергей Бодров-старший женился на художнице Айжан Беккуловой. В этом браке у него родился второй ребенок – дочь Асия. Несмотря на появление наследницы, супругам не удалось сохранить отношения.

В 90-е году в жизни Сергея Владимировича началась по-настоящему светлая полоса. Он поехал работать в Америку, а на родину вернулся уже с новой возлюбленной – коллегой по цеху Кэролин Кавальеро. В тот период Бодров-старший не только наслаждался собственными карьерными успехами, но и радовался за сына, который преуспевал в кинематографе. А в 2002 году случилось страшное. Сергей Бодров-младший неожиданно скончался, когда ему было всего 30 лет.

Потеря наследника стала для Сергея Бодрова-старшего огромной личной трагедией. После любимого сына у него остались внуки Ольга и Александр. Режиссер души не чает в младших наследниках, но признается, что после смерти старшего его жизнь уже никогда не будет прежней.

28 июня 2023, 12:50
Сергей Бодров-старший. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
New magazine✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какой выросла дочь Сергея Бодрова

Фото: instagram.com/olyabodrova
Фото: instagram.com/olyabodrova
Фото: instagram.com/olyabodrova
Фото: instagram.com/olyabodrova
Фото: instagram.com/olyabodrova

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