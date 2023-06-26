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Понедельник 26 июня

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"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина

"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина
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Таролог рассказала толкование расклада карт, сделанного с целью расследовать смерть Андрея Панина.

Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как умер заслуженный артист РФ актер Андрей Панин. Причиной его смерти стала полученная черепно-мозговая травма и последующее кровоизлияние.

Труп артиста, как сообщалось, обнаружил его близкий друг, который потерял надежду дозвониться до приятеля. Войдя в квартиру, тот сильно испугался: по жилищу были разбросаны вещи, посреди которых лежало окровавленное тело Андрея.

Неудивительно, что все те, для кого Андрей Панин был важен, не могут успокоиться и отпустить трагедию, момента который прошло уже четыре месяца. Специально для них таролог Айгуль Хуснетдинова сделала эксклюзивный расклад, которой трактовала для Пятого канала.

Прочтя значение выпавших карт, эзотерик сделала вывод: это было не убийство, а несчастный случай. В жизни актера на тот момент было немало ситуаций, из-за которых он сильно переживал. Именно поэтому, в попытке немного забыться, Панин, считает таролог, мог злоупотребить алкоголем (В крови актера он действительно был обнаружен – Прим. ред.), после чего у него либо повысилось давление, либо произошло кровоизлияние, ставшее причиной падения.

Кроме того, таролог, изучив карты, заявила о причинах гибели Панина. Это была физическая и эмоциональная истощенность из-за слишком большого количества работы, сильный и продолжительный стресс, а также проблемы в личной жизни.

"Скорей всего, был какой-то конфликт с его дамой сердца на тот момент, организм не справился", – подвела вердикт таролог.

Тем не менее, женщина, обратившись к близким и поклонникам Андрея Панина, заверила их, что душа артиста нашла упокоение и не страдает.


26 июня 2023, 16:30
Андрей Панин. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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