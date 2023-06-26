Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину

Актриса "Ленкома" Алена Митрошина пострадала из-за неаккуратного вождения несовершеннолетнего.



Не зря жители столицы и других крупных городов уже несколько лет обивают пороги городских администрация из-за повсеместного засилья электросамокатов. Их пользователи, чаще всего, не имеют ни малейшего понятия о правилах дорожного движения и ставят под опасность как себя, так и окружающих. Новой жертвой такой безалаберности стала актриса театра "Ленком" Алена Митрошина.

Вечером 23 июня на одной из столичных улиц на девушку налетел подросток на самокате, который покалечил, сообщает РИА ФАН, ведущую звезду спектакля "Юнона и Авось". Удар и последующее падение были такой силы, что Алена сломала челюсть и лишилась зубов. Кроме того, обследовавшие ее врачи обнаружили и иные травмы, которые требуют хирургического вмешательства.

Теперь же, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на директора театра Марка Варшавера, Алена Митрошина будет вынуждена выбыть из театральной жизни на 2 или даже 3 месяца. Процесс восстановления будет долгим и сложным, а начнется с операции, которая, по словам Варшавера, была назначена на сегодня, 26 июня.

Кроме того, стали известны и новые подробности происшествия: девушка также передвигалась на самокате. К слову, сообщает RT, около трети россиян выступают за то, чтобы сервисы аренды самокатов были запрещены. В целом, солидарны с россиянами и депутаты Госдумы: предлагают разрешить пользоваться сервисами только тем, у кого есть права на управление автомобилем, а также запретить использование средств на пешеходных улицах и ограничить их скорость до 15 км/ч.

Аварией заинтересовался и глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, который организовал проверку и поручил руководителю Главного Следственного Управления города Москвы курировать ее и доложить о результатах. И, надеются многие, что эта ужасная авария, в которую попала звезда театра "Ленком" Алена Митрошина, станет переломной точкой в борьбе за безопасность пешеходов.

