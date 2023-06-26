Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину

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Понедельник 26 июня

16:30"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина 15:30Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину 14:20Как правильно застраховать квартиру 14:00Как выходить из запоя: советы писателя Александра Пелевина 13:20Павел Прилучный держит Зепюр Брутян в строгости 13:00"Только так ты поймешь": Седокова помирилась с мужем после громкой ссоры 12:30Улучшилось состояние пострадавшего в ДТП с дочкой Пореченкова 12:20Мать отругала 45-летнюю Ольгу Орлову за ошибку: Все не так 11:40Роман Костомаров оказался в списке должников 11:20"Не будут продолжать участие": Гурцкая после смерти мужа ушла с Первого канала 11:00"Будем гулять мощно": в жизни Анны Семенович произошло важное событие 08:40Отпуск без забот: 5 лучших направлений для отдыха этим летом 08:20Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться 08:00Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года 06:17По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году 04:15К чему снится сон: трактование по дням недели 02:11Тест: угадайте фильм по сцене из бани 00:02Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина 23:06Махнуть в отпуск и не разориться: лайфхаки бюджетного туризма 22:0840 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка 21:04Сидим на чемоданах: удачные варианты путешествий по России 20:04Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный 18:01Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова 17:05Ирина Пегова рассказала о проблемах со зрением 15:56"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении 14:27Иллюзионист Сергей Сафронов раскаялся в своем пристрастии к алкоголю 13:18Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили 11:54Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину 10:41"Может быть некроз губы": врач оценил лицо Пугачевой после вмешательства 09:34Три действенных способа: диетолог рассказал, как похудеть после 50 лет 08:52Утро после детства: "Алые паруса" в Петербурге оказались воплощением чуда 08:33Советы спасателя: Как сделать купальный сезон безопасным? 06:04Анна Седокова готовит за 5 минут: рецепт завтрака 04:13Нормализация веса и защита от рака молочной железы: как один час спорта влияет на здоровье 02:09Множество возможностей: как живется ежам в городе? 00:01Бекмамбетов, Крид и другие: кто отмечает день рождения 25 июня 22:10"Конфликт странных дам": Волочковой посоветовали забрать из полиции заявление на соседку 21:50Прямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды 20:15Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса 19:53"Мне нечего скрывать": Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни 19:09"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан" 18:42Безрукова объяснила чувства к любимому: Мое сердце выбирает мужчину, а не разум 17:56С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову 17:06"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат 15:42Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка 14:42Третий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме 13:26"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой 12:42Наталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит" 10:54 "Удар в спину": Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа 08:14Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить
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Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину

Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину
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Актриса "Ленкома" Алена Митрошина пострадала из-за неаккуратного вождения несовершеннолетнего.

Не зря жители столицы и других крупных городов уже несколько лет обивают пороги городских администрация из-за повсеместного засилья электросамокатов. Их пользователи, чаще всего, не имеют ни малейшего понятия о правилах дорожного движения и ставят под опасность как себя, так и окружающих. Новой жертвой такой безалаберности стала актриса театра "Ленком" Алена Митрошина.

Вечером 23 июня на одной из столичных улиц на девушку налетел подросток на самокате, который покалечил, сообщает РИА ФАН, ведущую звезду спектакля "Юнона и Авось". Удар и последующее падение были такой силы, что Алена сломала челюсть и лишилась зубов. Кроме того, обследовавшие ее врачи обнаружили и иные травмы, которые требуют хирургического вмешательства.

Теперь же, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на директора театра Марка Варшавера, Алена Митрошина будет вынуждена выбыть из театральной жизни на 2 или даже 3 месяца. Процесс восстановления будет долгим и сложным, а начнется с операции, которая, по словам Варшавера, была назначена на сегодня, 26 июня.

Кроме того, стали известны и новые подробности происшествия: девушка также передвигалась на самокате. К слову, сообщает RT, около трети россиян выступают за то, чтобы сервисы аренды самокатов были запрещены. В целом, солидарны с россиянами и депутаты Госдумы: предлагают разрешить пользоваться сервисами только тем, у кого есть права на управление автомобилем, а также запретить использование средств на пешеходных улицах и ограничить их скорость до 15 км/ч.

Аварией заинтересовался и глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, который организовал проверку и поручил руководителю Главного Следственного Управления города Москвы курировать ее и доложить о результатах. И, надеются многие, что эта ужасная авария, в которую попала звезда театра "Ленком" Алена Митрошина, станет переломной точкой в борьбе за безопасность пешеходов.

26 июня 2023, 15:30
Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал Театр "Ленком"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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