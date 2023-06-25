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Воскресенье 25 июня

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40 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка

40 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка
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Народная артистка Надежда Кадышева и заслуженный деятель искусств Александр Костюк – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В этом году супруги отмечают рубиновую свадьбу – 40 лет жизни в браке.

Надежда Кадышева познакомилась с Александром Костюком, будучи студенткой. Тогда будущий композитор влюбился в нее едва ли не с первого взгляда. Чувства были взаимными настолько, что Надежда приняла решение перевестись в институт, где учился ее возлюбленный.

Окончив институт имени Гнесиных, Костюк познакомил родителей с Кадышевой. Свадьбы состоялась в 1983-м. В следующем году певица подарила супругу сына Григория. Мальчика пришлось воспитывать бабушкам, пока родители строили карьеру. Спустя несколько лет они создали ансамбль "Золотое кольцо", который стал популярным сначала за границей и только потом – в России.

Сегодня Григорий является концертным директором ансамбля, поэтому гастролирует вместе с родителями. В 2015 году Кадышева и Костюк обзавелись внуком. Григорий и его супруга Анжелика назвали мальчика Алексеем. Недавно ему исполнилось восемь лет.

64-летняя Надежда Кадышева и 65-летний Александр Костюк по сей день живут душа в душу и поддерживают друг друга. Они не оставляют вторую половинку в сложные моменты. Хочется пожелать супругам еще большего счастья и здоровья, чтобы они смогли вместе дожить до правнуков.

25 июня 2023, 22:08
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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