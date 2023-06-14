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Среда 14 июня

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Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась

Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась
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Из-за того, что Надежда Кадышева стала редко посещать мероприятия, о ее здоровье стали ходить неприятные слухи.

В последнее время знаменитая певица редко радует поклонников выходами в свет. Да, и социальные сети звезда ведет не активно. Так что, узнать детали ее жизни, а уж тем более увидеть ее изменения во внешности – возможность уникальная. На днях Надежда Кадышева наконец-то появилась на публике.

Произошло это на государственном концерте, посвященном Дню России. Исполнительница хита "Широка река" была одной из приглашенных звезд. И выход на сцену наверняка удивила многих поклонников. Пару лет назад народ заметил, что певица сменила стиль, избавившись от пышных вычурных платьев и отдав предпочтение более естественным прическам. Вот и на этот раз она предстала перед поклонниками совсем другая – не такая, какой ее привыкли видеть.

На Надежде Кадышевой было яркое красное платье. И никаких кудрявых париков – вместо этого на голове у известной блондинки были натуральные локоны. Свое лицо артистка украсила сдержанным макияжем. В общем, кардинальные изменения видны невооруженным глазом.

Но самое главное, что своим появлением на публике звезда развеяла слухи о проблемах со здоровьем, которые в последнее время появляются на просторах Интернета на фоне ее редких выходов в свет. Певица, как обычно, была бодра и весела. Песням Надежды Кадышевой подпевали, ведь она остается любимой артисткой для многих.

14 июня 2023, 09:00
Надежда Кадышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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