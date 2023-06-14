Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике

Ляйсан Утяшева экстремально похудела благодаря оздоровительным процедурам.

Российская гимнастка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева всегда старалась держать себя в форме. Она правильно питается и не пренебрегает физическими нагрузками, благодаря чему выглядит просто потрясающе. Исключением в жизни Утяшевой был период, когда она временно приостановила карьеру в художественной гимнастике. Тогда она резко и очень быстро поправилась, потому что стала есть все подряд. Однако спортсменка быстро поняла – если не держать себя в руках, можно навсегда забыть об осиной талии и стройных ногах.

В одном из свои ютуб-шоу Ляйсан Утяшева признавалась, что для нее отличным мотиватором для поддержания фигуры является ее муж Павел Воля. Он может есть все что угодно, и при этом не толстеть. Чтобы выглядеть достойно рядом со своим мужем, Утяшевой ничего не остается, как тоже стараться быть стройной и миниатюрной.

На днях она показала свежее фото в своем аккаунте, на котором предстала в сиреневом бикини. Гимнастка выглядела экстремально похудевшей и даже напугала фанатов своим истощенным видом.

Как выяснилось, Ляйсан Утяшева и Павел Воля посещают лечебные процедуры в санатории. Так, пара уже посетила криокамеру и "подводное торнадо". Гимнастка призналась, что процедуры заметно улучшают лимфодренаж и прорабатывают фасции.