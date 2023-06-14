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Среда 14 июня

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Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике

Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике
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Ляйсан Утяшева экстремально похудела благодаря оздоровительным процедурам.

Российская гимнастка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева всегда старалась держать себя в форме. Она правильно питается и не пренебрегает физическими нагрузками, благодаря чему выглядит просто потрясающе. Исключением в жизни Утяшевой был период, когда она временно приостановила карьеру в художественной гимнастике. Тогда она резко и очень быстро поправилась, потому что стала есть все подряд. Однако спортсменка быстро поняла – если не держать себя в руках, можно навсегда забыть об осиной талии и стройных ногах.

В одном из свои ютуб-шоу Ляйсан Утяшева признавалась, что для нее отличным мотиватором для поддержания фигуры является ее муж Павел Воля. Он может есть все что угодно, и при этом не толстеть. Чтобы выглядеть достойно рядом со своим мужем, Утяшевой ничего не остается, как тоже стараться быть стройной и миниатюрной.

На днях она показала свежее фото в своем аккаунте, на котором предстала в сиреневом бикини. Гимнастка выглядела экстремально похудевшей и даже напугала фанатов своим истощенным видом.

Как выяснилось, Ляйсан Утяшева и Павел Воля посещают лечебные процедуры в санатории. Так, пара уже посетила криокамеру и "подводное торнадо". Гимнастка призналась, что процедуры заметно улучшают лимфодренаж и прорабатывают фасции.

14 июня 2023, 19:24
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallokpress.com
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Фоторепортаж

Утяшева показала страсть на шоу

Ляйсан Утяшева
Во время театрализованного спортивного гимнастического шоу "Легенды спорта".
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
Гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время выступления.
Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева.
Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк.
Трехкратный призер олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко с дочкой Викой.
Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.
Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

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