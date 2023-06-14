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Среда 14 июня

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"Никто не покупает билеты": Блогер рассказал о невостребованности Брежневой за границей

"Никто не покупает билеты": Блогер рассказал о невостребованности Брежневой за границей
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Вера Брежнева недавно объявила об отмене ее концертов за рубежом, а обвинила в этом организаторов.

В прошлом году экс-солистка "ВИА Гры" уехала из России. Никто не знал, где обосновалась певица, ведь сама она об этом предпочла умолчать. На какое-то время артистка поставила на паузу свои выступления, да и творческую деятельность тоже. Вера Брежнева не давала концерты и не записывала новых песен.

Но позже знаменитая блондинка все же вернулась к работе. Более того, она объявила о большом гастрольном заграничном туре. Где-то звезда успела выступить, а также должна была появиться на сцене в португальском Лиссабоне, а также в трех испанских городах — Барселоне, Марбелье и Аликанте. Но на днях экс-солистка знаменитой группы объявила об отмене концертов, а в произошедшем обвинила организаторов.

Однако светский сплетник Антон Суворкин назвал другую причину. В своем новом видео он рассказал о невостребованности Веры Брежневой за границей.

"Никто не покупает билеты", – поделился информацией блогер.

Он добавил, что сейчас у многих мировых звезд проходят туры. Однако признался, что на концерт экс-солистки "ВИА Гры" точно не пошел бы, потому что просто-напросто не смог вспомнить ее песни.

"Не удивлен, на самом деле", – прокомментировал ситуацию с отменой концертов Веры Брежневой Антон Суворкин.

14 июня 2023, 15:00
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
YouTube-канал Anton S Live• Требует проверки

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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