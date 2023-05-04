Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Четверг 4 мая

17:20"Кому сейчас легко?": сын Зайцева бросился к деньгам отца сразу после похорон 17:00"Чувствую себя отвратительно": Слова молодой жены после прощания с Петросяном ранят до слез 16:40"Как мужчина, я не мог": вываливший свое главное богатство Лазарев запищал от отчаяния 16:20Вставила между ягодиц: Оттопырившая голый зад Толкалина оседлала толстенный ствол 16:00"Забрать вещи из замка": вернувшаяся в Россию Пугачева распрощалась с жильем 15:40"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской 15:20"Родился в рубашке": переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья 15:00"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова 14:40Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку 14:20Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом 14:00Слава Богу, не продали: прилетевшая на похороны Юдашкина мать поселилась в замке у Пугачевой 13:40Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение" 13:20"Одноклеточная губастая коза": Охлобыстин с пеной у рта прошелся по затравленной Пересильд 13:00Как гопник: сын возмутил появлением у гроба Зайцева в неподобающем виде 12:40"Прибила": Удравшая с Козловским за границу Акиньшина избавилась от больного сына 12:31Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки 12:26Специалисты ФМБА провели осмотр более 11 тысяч жителей Энергодара 12:20"Предательство": Жигунов и Домогаров устроили кровавую драку на съемках 12:00"Это слишком": четвертованного предателя Меладзе закатали в асфальт 11:40Гей-парад на похоронах: напомаженные красавцы со всей Москвы собираются у гроба Зайцева 11:20"Шоу с больными людьми": суд сжалился над потерявшей после инсульта речь Дрожжиной 11:00Найденный с вытекшим мозгом сын-фрик Яковлевой издал истошный крик: Придется отрезать 10:40"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди 10:20Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами 10:00"Штурмовал с бандитами": Панина швырнули за решетку перед гибелью 09:40"Для мимолетных знакомств": Живущая на чужбине Боня втюхивает мужикам русских девочек ради денег 09:20Дача на 6 сотках в Подмосковье: что влияет на цену 09:00В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира после ссоры 08:40Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры 08:20"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива 08:00Самое доступное жилье у "Москва-Сити" 06:06Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга" 04:19Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео 02:07Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн 00:03"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон 21:31Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут" 21:20"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Чувствую себя отвратительно": Слова молодой жены после прощания с Петросяном ранят до слез

"Чувствую себя отвратительно": Слова молодой жены после прощания с Петросяном ранят до слез
114

Евгений Петросян попал в больницу несколько дней назад.

На днях в СМИ появились новости о состоянии прославленного комика. Сообщалось, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Когда россияне забили тревогу, на связь вышла молодая жена юмориста, чтобы сообщить, что он проходит плановое обследование, поэтому поводов для волнения нет. Однако вчера в прессе всплыли новые пугающие подробности: якобы у Евгения Петросян действительно есть проблемы со здоровьем, а анализы не очень хорошие.

Если верить источнику, артист оказался в больнице после того, как ему стало плохо дома. Он, мол, даже ударился головой. Правда, после этих в очередной раз тревожных новостей ни Татьяна Брухунова, ни ее муж на этот счет не высказывались. Возлюбленная комика после информации о госпитализации вообще ведет себя как обычно. При этом в ее микроблоге поклонники продолжают интересоваться самочувствием артиста.

Сегодня, к примеру, она вышла на связь с фанатами, чтобы сообщить о неприятности, произошедшей в ее жизни. Как оказалось, Татьяна Брухунова слегла с симптомами, похожими на отравление.

"Чувствую себя отвратительно. Лежу дома, не смогу пойти с Ваганом сегодня в театр, настроение на нуле", – поделилась супруга комика.

Ее последние слова, касающиеся самочувствия, ранили народ до слез. Ведь именно такие смайлики появились в комментариях под этим постом. Россияне стали желать молодой маме скорейшего выздоровления. И, конечно, некоторые не упустили возможности спросить про состояние Евгения Петросяна, однако ответа не получили.

4 мая 2023, 17:00
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

По теме

"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену
Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

"Кому сейчас легко?": сын Зайцева бросился к деньгам отца сразу после похорон

"Кому сейчас легко?": сын Зайцева бросился к деньгам отца сразу после похорон
Вячеслава Зайцева захоронили 4 мая под громкие крики благодарности. Кажется, ситуация с похоронами Вячеслава Зайцева, наконец-то, приснилась.

"Как мужчина, я не мог": вываливший свое главное богатство Лазарев запищал от отчаяния

"Как мужчина, я не мог": вываливший свое главное богатство Лазарев запищал от отчаяния
Сергей Лазарев столкнулся с большими сложностями. Закончился очередной сезон шоу "Маска" на канале НТВ.

Вставила между ягодиц: Оттопырившая голый зад Толкалина оседлала толстенный ствол

Вставила между ягодиц: Оттопырившая голый зад Толкалина оседлала толстенный ствол
Любовь Толкалина разделась перед камерой. Экс-супруга Егора Кончаловского умеет приятно удивить своих поклонников.

"Забрать вещи из замка": вернувшаяся в Россию Пугачева распрощалась с жильем

"Забрать вещи из замка": вернувшаяся в Россию Пугачева распрощалась с жильем
Стали известны ближайшие планы певицы Уже больше года Алла Борисовна проживает за границей вместе с мужем-иноагентом и двойняшками Лизой и Гарри.

"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской

"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской
Что стало с мужем Елизаветы Боярской? Крепкие браки в мире отечественного шоу-бизнеса – явление довольно редкое.

Выбор читателей

03/05СрдК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 03/05СрдВрачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 03/05Срд"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 03/05Срд"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 03/05Срд"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 03/05Срд"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку