"Чувствую себя отвратительно": Слова молодой жены после прощания с Петросяном ранят до слез

Евгений Петросян попал в больницу несколько дней назад.

На днях в СМИ появились новости о состоянии прославленного комика. Сообщалось, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Когда россияне забили тревогу, на связь вышла молодая жена юмориста, чтобы сообщить, что он проходит плановое обследование, поэтому поводов для волнения нет. Однако вчера в прессе всплыли новые пугающие подробности: якобы у Евгения Петросян действительно есть проблемы со здоровьем, а анализы не очень хорошие.

Если верить источнику, артист оказался в больнице после того, как ему стало плохо дома. Он, мол, даже ударился головой. Правда, после этих в очередной раз тревожных новостей ни Татьяна Брухунова, ни ее муж на этот счет не высказывались. Возлюбленная комика после информации о госпитализации вообще ведет себя как обычно. При этом в ее микроблоге поклонники продолжают интересоваться самочувствием артиста.

Сегодня, к примеру, она вышла на связь с фанатами, чтобы сообщить о неприятности, произошедшей в ее жизни. Как оказалось, Татьяна Брухунова слегла с симптомами, похожими на отравление.

"Чувствую себя отвратительно. Лежу дома, не смогу пойти с Ваганом сегодня в театр, настроение на нуле", – поделилась супруга комика.

Ее последние слова, касающиеся самочувствия, ранили народ до слез. Ведь именно такие смайлики появились в комментариях под этим постом. Россияне стали желать молодой маме скорейшего выздоровления. И, конечно, некоторые не упустили возможности спросить про состояние Евгения Петросяна, однако ответа не получили.