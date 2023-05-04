Гей-парад на похоронах: напомаженные красавцы со всей Москвы собираются у гроба Зайцева

Парни не забыли своего покровителя и пришли сказать ему "спасибо!"

В Троицком соборе подмосковного города Щелково в полдень 4 мая начнется церемония прощания с художником и модельером Славой Зайцевым. Собираться же на траурную церемонию люди начали еще за несколько часов, желая как можно ближе подойти к гробу с одетым как франт "красным Диором".

Людям несведущим могло показаться, что в Щелково сегодня проходит модный показ – так много у церкви разодетых в пух и прах красивых людей. Причем многие пришли в костюмах и платьях "от Зайцева". Но происходящее здесь напоминает и замаскированный под похороны областной гей-парад – тут в глазах рябит от томных, напомаженных молодых людей.

Они окружили Славу Зайцева всю жизнь, а он со свойственной ему щедростью выводил их в люди, устраивал на престижные должности, дарил квартиры, вывозил за границу. Имена многих из них сегодня – у всех на устах.

Напомним, что накануне актриса, певица и модель Алена Кравец заявила, что единственный брак Зайцева был скорее по необходимости: "Он женился, потому что такую установку дает общество, хотя, на самом деле, это было чуждо его природе, женщины его не особо возбуждали. Но Марина все знала, все понимала, не осуждала, и поэтому проблем с нетрадиционными увлечениями у модельера не было".

