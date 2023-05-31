"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье

Дмитрий Маликов поведал об осознанном пути к родительству в зрелом возрасте.



В гости к Наталье Подольской на ее шоу "Ваша Наташа" пришел Дмитрий Маликов. С ходе беседы звезды затронули столь важные темы любви, отношений и детей.

Как оказалось, Дмитрий и Елена, которые влюблены друг в друга уже 31 год, долгое время хотели вновь стать родителями. Вполне вероятно, что некую роль в этом сыграл и возраст супруги певца: она старше своего мужа на 7 лет.

После долгих метаний и размышлений пара-таки решилась на ответственный шаг и занялась поисками суррогатной матери. Способ этот Дмитрий Маликов назвал прекрасной возможностью стать родителями для тех, кто волею случая ограничен в своих физиологических возможностях.

Разумеется, у пары Дмитрия, которому на момент рождения Марка было 47 лет, и Елены, которой исполнилось 55, прибавилось хлопот, волнений и тревог. Однако радости прибавилось несравнимо больше, поделился Маликов.

"Раньше надо было еще третьего родить", – заговорил о прибавлении в семье Маликов, пояснив, что стал бы еще счастливее, если бы его сын появился на свет раньше.

Рождение Марка, добавил Дмитрий Маликов, помогло сбыться его давней мечте о сыне. Ведь он, как отец взрослой Стефании, понимал, что однажды та, влюбившись, покинет отчий дом.



И, вполне вероятно, что это произойдет совсем скоро. Ведь, по признанию Дмитрия Маликова, Стефания находится в серьезных отношениях и избранником ее певец чрезвычайно доволен.



