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Среда 3 мая

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"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену

"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену
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Евгений Петросян собрался увеличить семью.

На днях знаменитый юморист серьезно напугал своих поклонников. Он – мужчина далеко не молодой, а потому к любым новостям о его здоровье публика относится с волнением. Так что, когда в СМИ просочились данные об экстренной госпитализации Евгения Петросяна из-за проблем с сердцем, его молодую супругу, да и его самого одолели вопросами россияне.

В конце концов комик вышел на связь с фанатами и сообщил, что ничего страшного с ним не произошло. Он, мол, отправился на плановое обследование. То же самое заявила и Татьяна Брухунова, призвав народ остановить истерию. Однако, если верить картам таро, супруги лукавят. Таролог Марианна Абравитова говорит, что обследование было решено провести, так сказать, по факту – из-за неких тревожных "звоночков".

Юморист сдавал анализы и проверял свое здоровье. Напускавший в пробирку кровь, сделавший ЭКГ и другие процедуры Евгений Петросян осчастливил свою молодую жену тем, что его госпитализация не прошла зря. Ведь карты таро говорят, что проблемы выявили, а также появилось понимание, как их решить. Так что, покинет он этот мир еще не скоро!

Более того, таролог уверяет, что у артиста очень большое желание жить, ведь он дорожит своей семье и не теряет надежды на то, чтобы она стала больше.

"Он обрел вторую, третью и даже пятую молодость в этом браке и хочет еще детей", – сказала эксперт о жизни Евгения Петросяна.

3 мая 2023, 09:20
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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