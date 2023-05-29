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Понедельник 29 мая

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"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности

"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности
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Любимцу публики певцу SHAMAN грозит опасность, которую на него могут навлечь его завистники.

Многие из тех, кто ознакомился с интервью Ольги Кормухиной, в котором она много говорила о SHAMAN, заинтересовало столь сильное и даже будто бы ревностное отношение исполнительницы к молодому артисту. Однако теперь все встало на свои места.

По словам парапсихолога Сергея Полушкина, который эксклюзивно для Дни.ру рассказал немного больше о ШАМАНе, певица действительно ревнует бывшего ученика. Причиной тому стало то, что ранее Ольгу и Ярослава якобы связывали интимные отношения, которые закончились как только перед блондином расчистился путь на сцену.

Теперь же Ольга Кормухина чувствует себя использованной, но из-за страха быть осужденной, не имеет возможности во всеуслышание заявить о своей обиде. Довольствуется, утверждает парапсихолог, лишь тем, что пытается окольными путями привлечь к себе внимание SHAMAN.

Сергей Полушкин, парапсихолог. Фото: личный архив
Сергей Полушкин, парапсихолог. Фото: личный архив
Доходило дело и до магических заговоров, которые, к счастью, не возымели действия на ШАМАН из-за неопытности колдунов, которых выбирала Кормухина, заявил Полушкин. Попытки приворотов лишь сильнее отвратили певца от бывшей наставницы.

Есть, на взгляд парапсихолога и иная проблема: вокруг SHAMAN собралось множество завистливых людей, которые негативно влияют на энергетику и состояние певца. Но бороться с ними можно: 7 свечей, которые поставит ШАМАН в семи церквях на свое имя, создадут мощную защиту, которая отфутболит весь негатив от любимца публики.

"Ему необходимо обратиться к специалисту, который сможет не только поставить защиту, но и раскрыть ему дороги, потому что дороги ему уже начинают закрывать, и у него все может начать уходить в худший момент", – экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности.


29 мая 2023, 08:00
SHAMAN ( Ярослав Дронов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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