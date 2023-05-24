"Мой дорогой": Крутой трогательно обратился к молодому успешному артисту

Российский композитор Игорь Крутой всегда уделяет внимание младшим коллегам по шоу-бизнесу.

24 мая казахстанский артист Димаш Кудайберген отмечает 29-летие. В связи с этим российский композитор Игорь Крутой трогательно поздравил его. Он отметил, что этот день является радостным не только для фанатов молодого успешного артиста, но и для всех ценителей вокального мастерства. Крутой напомнил об успехе совместных работ с Димашем в рамках "Новой волны" и в других телевизионных проектах. Напомним, олной из ярких совместных работ стала песня "Уно моменто" из киноленты "Формула любви" в забавном фильме, снятом к юбилею сестры композитора.

"С днем рождения, мой дорогой гениальный друг!" – написал Игорь Крутой в своем телеграм-канале.

Напомним, Димаш Кудайберген стремительно стал набирать популярность в мире после победы в 2017 году на шоу Singer в Китае. Молодой исполнитель поет в том числе и песни Игоря Крутого, что помогает ему развиваться среди поклонников постсоветского периода. При этом в прессе частенько появляются о якобы напряженных отношениях между Игорем Крутым и восходящей звездой.

Недавно в СМИ разразился скандал после того, как Димаш Кудайберген якобы в резкой форме отказался от работы с Игорем Крутым. При этом стороны не комментировали информацию. Позже скандал сошел на нет, и теперь у коллег снова хорошие отношения.