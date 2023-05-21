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Супруга Диброва нашла ему новую работу после увольнения

Супруга Диброва нашла ему новую работу после увольнения
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Дмитрий Дибров – известный телеведущий, который потерял свою работу в шоу "Кто хочет стать миллионером?", был вынужден обратиться за помощью к своей жене.

Известный телеведущий Дмитрий Дибров совсем недавно остался без работы. Первый канал расторг контракт с ведущим. После потери места на телевидении, он не смог найти новый стабильный заработок, чтобы поддерживать свой привычный образ жизни. Как он сам сказал в интервью, он не делал никаких накоплений. Все деньги шли на покупку одежды и отдых для себя и своей семьи. Более того, он даже рассказал о своих шелковых носках, которые стоят шесть тысяч рублей за пару.

Теперь роль кормильца семьи вынуждена взять на себя его молодая супруга Полина Диброва, организатор и владелица клуба "рублевских жен". Она использовала все свои связи и нашла работу любимому супругу.

Семья Дибровых привыкла жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Недавно супруги отправились в путешествие. Пара побывала в 10-дневном туре по Африке.

Однако до сих пор непонятно почему же Дмитрия был уволили из шоу "Кто хочет стать миллионером?", ведь у него был огромный опыт работы на ТВ. Но Первый канал решил, что на телевидении нужны новые лица. Место Дмитрия заняла знаменитая певица Юлианна Караулова.

Напомним, что Полина Диброва младше своего супруга на 30 лет. Ходили слухи, что модель живет с ним только ради славы и денег. Но Полина родила Дмитрию троих детей и счастлива с ним в браке почти 14 лет. А сейчас сама помогла звездному супругу в сложной жизненной ситуации.


21 мая 2023, 12:43
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дети Диброва дебютировали на подиуме

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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