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Пятница 12 мая

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Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку

Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку
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Полина Диброва рассказала, с какой проблемой им пришлось столкнуться.

Сейчас семья Дмитрия Диброва переживает не самые простые времена. Не так давно телеведущий потерял работу в шоу "Кто хочет стать миллионером?", затем страну сотрясла новость о ДТП с его участием, а после в загородном доме Дибровых и вовсе обвалился балкон. После такой череды неудач журналист собрал все необходимое и уехал из страны.

Шоумен отправился в Африку для участия в новом проекте и взял с собой близких. Казалось бы, такой отдых непременно должен был пройти гладко и стать незабываемым. Однако на другом континенте семью тоже поджидали неприятности. В последние дни тура Полина Диброва поделилась с поклонниками трудностями поездки.

Супруга журналиста рассказала, что их дети попали в опасную ситуацию. Отпрыски пары отправились на экскурсию в пустыню с гидом, но все прошло не слишком гладко. По словам Дибровой, в какой-то момент группа временно осталась без связи. В результате детям пришлось преодолеть пять километров по пустыне, чтобы вернуться домой. К счастью, все закончилось хорошо.

"Мы их потеряли. Чуть с ума не сошли... Но дети вернулись победителями! Это фантастика", – сообщила жена Дмитрия Диброва.

Скоро семья вернется домой, где телеведущего, вероятно, ждет новая должность. Ранее "Дни.ру" писали, что руководство Первого канала готово предложить Дмитрию работу, но уже не в таком рейтинговом шоу.

12 мая 2023, 15:20
Дмитрий Дибров и Полина Диброва. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Дети Диброва дебютировали на подиуме

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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