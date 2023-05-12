Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку

Полина Диброва рассказала, с какой проблемой им пришлось столкнуться.

Сейчас семья Дмитрия Диброва переживает не самые простые времена. Не так давно телеведущий потерял работу в шоу "Кто хочет стать миллионером?", затем страну сотрясла новость о ДТП с его участием, а после в загородном доме Дибровых и вовсе обвалился балкон. После такой череды неудач журналист собрал все необходимое и уехал из страны.

Шоумен отправился в Африку для участия в новом проекте и взял с собой близких. Казалось бы, такой отдых непременно должен был пройти гладко и стать незабываемым. Однако на другом континенте семью тоже поджидали неприятности. В последние дни тура Полина Диброва поделилась с поклонниками трудностями поездки.

Супруга журналиста рассказала, что их дети попали в опасную ситуацию. Отпрыски пары отправились на экскурсию в пустыню с гидом, но все прошло не слишком гладко. По словам Дибровой, в какой-то момент группа временно осталась без связи. В результате детям пришлось преодолеть пять километров по пустыне, чтобы вернуться домой. К счастью, все закончилось хорошо.

"Мы их потеряли. Чуть с ума не сошли... Но дети вернулись победителями! Это фантастика", – сообщила жена Дмитрия Диброва.

Скоро семья вернется домой, где телеведущего, вероятно, ждет новая должность. Ранее "Дни.ру" писали, что руководство Первого канала готово предложить Дмитрию работу, но уже не в таком рейтинговом шоу.