Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина

Жена Евгения Петросяна врала о его самочувствии?

Череда смертей настигла мир отечественного шоу-бизнеса. Сначала ушел из жизни Вячеслав Зайцев. За ним скончался Валентин Юдашкин, о чем стало известно сегодня. А теперь сообщается о серьезных проблемах со здоровьем у Евгения Петросяна.

Вчера в прессе появились новости о том, что комик госпитализирован из-за проблем с сердцем. Пока россияне били тревогу, его молодая супруга пыталась успокоить общественность. По словам Татьяны Брухуновой, супруг просто-напросто проходит запланированное обследование, а поводов для волнения нет.

Сегодня в СМИ появились новые детали госпитализации Евгения Петросяна. И, если верить источнику, проблемы со здоровьем у него есть. Сообщается, что на 78-м году жизни комика не стало в собственной квартире, где остались его жена и сын. И произошло это из-за ухудшения самочувствия, на фоне которого он даже ударился головой. В больнице врачи, к счастью, не обнаружил травм в этой области.

Однако, по данным источника, у юмориста тревожные результаты ЭКГ, прогрессирующий атеросклероз, а также кисты в почках. Артист, можно сказать, пошел по пути теперь уже покойного Валентина Юдашкина, ведь, напомним, его недуг тоже располагался в почках. Стоит отметить, что это лишь слова источника. Час назад жена Евгения Петросяна беззаботно хвасталась обедом в ресторане, что может быть знаком о том, что все с мужем хорошо.