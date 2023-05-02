Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын

Супруга юмориста Татьяна Брухунова облачилась в черное

Накануне 77-летний Евгений Петросян попал в больницу. Сообщалось, что артисту внезапно стало плохо в собственном доме. Тревожная новость взбудоражила публику и породила самые разные теории о госпитализации юмориста. К счастью, слухи оказались сильно преувеличены.

Супруга Евгения Вагановича поспешила успокоить общественность и выступила с заявлением в своих соцсетях. Выяснилось, что Петросян действительно ушел из дома в больницу, но переживать о его самочувствии повода нет. Татьяна Брухунова заверила, что ее супруг отправился в учреждение на запланированное медобследование. По ее словам, жизнь юмориста не под угрозой.

"Ничего экстренного не произошло. Все в штатном, плановом режиме. Он сейчас проходит обследование в одной из московских клиник, все у него в полном порядке, никаких экстраординарных ситуаций нет. Никаких угроз его жизни нет", – пояснила пятая жена Евгения Петросяна в черном пальто.

Пятый канал отмечает, что артист тоже опроверг сообщения о своей госпитализации. Дома у Петросяна остались жена и сын, и уже сегодня, по его словам, он сможет к ним вернуться.

Рядом с молоденькой пассией жизнь Евгения Вагановича заиграла новыми красками. Встретив ее, он не только расторгнул свой многолетний союз с Еленой Степаненко, но и стал отцом во второй раз. Сейчас у юмориста подрастает трехлетний сын Ваган.