"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова"

Андрей Чернышов поведал об особенностях съемочного процесса.



Многие из нас, наверняка, с восторгом вспоминают советский кинофильм "Полосатый рейс". Тех, кто отвел ему особое место в своем сердце, порадует новый сериал, рассказывающий о дрессировщице Маргарите Назаровой. Одну из главных ролей в новой картине исполнил Андрей Чернышов.

Пообщаться с журналистами Пятого канала у актера получилось во время праздничного концерта в Кремле, посвященного Дню Победы. Как оказалось, доставшаяся ему роль стала самой сложной во всей его карьере. Произошло так потому, что его герой был вынужден тесно взаимодействовать с полосатыми хищниками.



"Пришлось научиться общаться с тиграми", – рассказал актер Андрей Чернышов о съемках в нашумевшем сериале.

Подметил он при этом и то, что съемки благополучно завершились, а животные вели себя спокойно. Заслуга это в первую очередь опытных дрессировщиков, среди которых присутствовали и знаменитые братья Запашные.

Профессионалам актер безоговорочно доверял и выполнял каждую их команду. Ведь многолетний опыт специалистов и их спокойствие лишало Андрея Чернышова всяческого страха и волнения.



Напомним, что Андрей Чернышов также известен по фильмам и сериалам "Мужчина в моей голове", "Преступление" и "Девочки не сдаются".



