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Среда 10 мая

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"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход

"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход
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Прощание с Александром Тютрюмовым прошло 10 мая в Санкт-Петербурге.

Старая гвардия любимчиков публики стремительно покидает бренный мир, поселяясь на некоторое время лишь на первых полосах газет, где им посвятят подробный некролог. Прямо накануне майских праздников в лучший из миров отправились вначале Вячеслав Зайцев, затем Валентин Юдашкин, а теперь и звезда сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов.

Причиной смерти 64-летнего актера, сообщает Пятый канал, стал воспалительный процесс внутренних органов, который и привел к тому, что 7 мая сердце мужчины остановилось. Многие чрезвычайно тяжело восприняли смерть Александра, ведь за годы выпуска сериала он стал практически родным каждому из телезрителей.

Прощание состоялось утром 10 мая в кинотеатре Родина, расположенном в сердце Санкт-Петербурга. Зал наводнили не только близкие Александра Тютрюмова, но и большое количество его поклонников. Как сумели подсчитать журналисты, в общем на церемонии прощания присутствовали около 100 человек.

"На лице видна боль от чудовищного горя", – описала пресса то, как безутешные близкие Тютрюмова оплакивают свою потерю.

Кроме родных и поклонников, на прощание приехали его коллеги по сериалу "Убойная сила", а также самые известные актеры северной столицы. Уважение покойному Александру Тютрюмову приехал выразить даже губернатор Санкт-Петербурга.

10 мая 2023, 21:20
Александр Тютрюмов. Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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