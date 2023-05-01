Молодая жена отправила Петросяна в больницу

Евгений Петросян попал в больницу.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась за помощью к столичным медикам. Юмористу неожиданно стало плохо прямо в его квартире в центре Москвы. Прибывшие специалисты настояли на том, что ему требуется госпитализация. Заботливая супруга дала на это добро и отправила 77-летнего возлюбленного в больницу. Там после проведения необходимых процедур ему поставят точный диагноз.

Напомним, сила любви Евгения Петросяна к избраннице младше него на 44 года оказалась так велика, что он даже променял свой многолетний брак на отношения с ней. При этом молодая жена буквально вдохнула в юмориста новую жизнь. По крайней мере, она даже умудрилась подарить ему на старости лет сына. Эта ситуация явно показывает, что Евгений Петросян, несмотря на возраст, еще может!