"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты

Пойманную на интиме Ани Лорак вывели на чистую воду.

Последние месяцы певица Ани Лорак путешествует из скандала в скандал. Сначала артистку уличили в продаже баснословно дорогих билетов на свои концерты. Затем поклонники потребовали четкую позицию от певицы касательно конфликта России и Украины. Обсудить эти темы Ани пришла к Алене Жигаловой на интервью.

Помимо острых тем, на своем шоу Алена задала Ани и ряд личных вопросов. Конечно, Лорак рассказала про свой тяжелый развод и новый роман. На этом ведущая не успокоилась и решила вспомнить индийскую сказку Ани Лорак и… Филиппа Киркорова.

В 2014 году певица снялась в клипе на песню "Иллюзия". В кадре крупным планом появляются звезды, пойманные во время интимных поцелуев. Однако, как признается обсосавшая губы Киркорова Лорак, сказка получилась только на видео.

Как только артистка приземлилась в аэропорту в другой стране, она оказалась в шоке. Ей пришлось познакомиться с особенностями азиатской страны, а некоторые события и вовсе пробили ее до тошноты.

"Я прилетела, ужаснулась, этот уровень реальности. Я вдруг увидела, как человек просто с асфальта ест, и это был ребенок", — рассказывает шокированная Ани Лорак.

По словам певицы, между ней и Филиппом Киркоровым не было романа. Предложения руки и сердца она не получала, а взаимные чувства ограничиваются добротой каждого. Ани Лорак очень ценит дружеские отношения с артистом.