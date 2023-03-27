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Сдеру с россиян три шкуры: алчная украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Сдеру с россиян три шкуры: алчная украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч
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Куда смотрит налоговая?!

Давно планировавшийся тур Ани Лорак по России летит к черту. Концерт в Краснодаре уже отменен. Мы – жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать", – пояснил местный голова. Перенесенный на апрель выступления в Ростове-на-Дону и Воронежу тоже под угрозой.

Певица была вынуждена выступить с заявлением, что, мол, никогда не поддерживала вооруженные силы Украины материально, в чем ее сейчас обвиняют. По словам артистки, она только помогала больницам и семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Фото: Дни.ру

И теперь вся ее надежда на концерт в Москве в сентябре. Ведь если продать 7-тысячный "Крокус", то можно легко компенсировать потери от всех отмененных выступлений. Ведь цена на билеты – и это официальная цена! – достигает 600 тысяч рублей. Шестьсот тысяч за Ани Лорак! Столько стоят "платиновые", "золотые" и "серебряные" ложи в концертом зале, которые были проданы в первую очередь. Ложа выкупается целиком и вмешает 18 гостей.

Но у входящих туда хорошо было бы смотреть не только билет, но и налоговую декларацию, чтобы выяснить законность происхождения таких денег. Напомним, прожиточный минимум в столице составляет 21 718 рублей. Т.е. 30 москвичей могут месяц без шика прожить за деньги, которые Ани Лорак просит выложить за удовольствие лицезреть ее на сцене. Украинская артистка дерет с россиян три шкуры. Для сравнения, на юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремле даже спекулянты дороже 100 тысяч билеты не продавали.

Фото: Дни.ру

Смотришь на эти непомерные аппетиты звезды и вспоминаются строчки из стихотворения Ивана Хемницера:

Сокровища уж все имея под собой,

Но вечно алчный взор не насыщает свой.

Фото: afisha.yandex.ru

Ани Лорак хорошо бы иногда перечитывать русскую классику. Тем более сейчас, когда в связи с отменой концертов много свободного времени. Тот же Хемницер еще три столетия назад предупреждал:

Корыстолюбие, погибель смертных всех

Среди дней горести, печали и утех,

Неистовств злая мать, погибельная страсть,

Всем смертным на земле лютейшая напасть...

27 марта 2023, 20:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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