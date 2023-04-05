Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка!

Позабывшая о скромности Татьяна Брухунова не стала терпеть хамства.

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова быстро стала популярной. Сегодня она активно развивает соцсети и общается с поклонниками на разные темы, в том числе говорит о жизни, трендах красоты и стиля, материнстве и философии.

Многие считают ее персону противоречивой, но жена Петросяна уверена: ей нет равных. Именно поэтому она всегда лишь смеется над своими критиками. Но на этот раз Брухунова не стерпела.

Речь шла не о каком-то абстрактном простолюдине, критикующем ее, а о самой Ксении Собчак, которая посмела уколоть Брухунову. Собчак раскритиковала жену Петросяна за отсутствие вкуса и посчитала стоимость предметов ее одежды. Сумма оказалась очень внушительной. Однако, по мнению блондинки, даже брендовые вещи не спасают образ Татьяны, который в итоге все равно якобы выглядит безвкусно. Это взбесило жену Петросяна. Она искренне не понимает, почему модная блондинка прицепилась к ее гардеробу.

"Там такая помойка... Просто фу", – заявила обиженная Татьяна Брухунова о телеграм-канале Ксении Собчак.

Также она отметила, что не понимает повышенного интереса Собчак к своей персоне, также к стоимости ее вещей.