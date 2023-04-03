Свято место пусто не бывает: Павел Воля заменит Урганта в вечернем шоу

Поклонники с нетерпением ждут Павла Волю на телеэкранах.

После начала февральских событий 2022 года ведущий Иван Ургант спешно покинул территорию России. С тех пор приостановились съемки некогда любимого шоу на Первом канале "Вечерний Ургант". Но, как говорят, свято место пусто не бывает, и на экраны готовится выйти другой харизматичный персонаж.

Телеканал ТНТ объявил о запуске нового вечернего шоу. Название говорит само за себя — "Шоу Воли". Павел Воля станет ведущий и автором проекта. Каждую неделю он будет приглашать звезд и простых людей, чтобы обсудить новости, подвести итоге и, конечно, приправить все это юмором.

Именно так Павел Воля заменит Ивана Урганта на рынке вечерних шоу. Тем более, что Павел обещает эксперименты и свежие форматы. Скорее всего, юморист планирует почерпнуть вдохновение на ютубе, создавая абсурдные ситуации для гостей.

"Это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение", — предвкушает Воля.

На телеканеле ТНТ ожидается еще одна премьера с участием резидента Comedy Club. Вместе с Ляйсан Утяшевой Павел Воля расскажет зрителям, как выжить в Дубае. Вновь звезды встретятся с обычными людьми и посоревнуются за право жить в дорогом отеле.