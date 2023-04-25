Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина

Поклонники устраивают пьяные шабаши и оставляют горы мусора.

Евгений Осин был дважды женат. Первой женой стала бэк-вокалистка его группы Елена Куштанина. Вторая супруга – Наталья Черемисинова, работница банка, которая 31 января 2002 года родила от артиста дочь Агнию.

Но они вряд ли сегодня даже вспомнят, где находится могила артиста на Троекуровском кладбище. И даже когда в конце апреля 2019 года, когда на могиле произошло возгорание, приводить в порядок ее взялись не жены и родные дети, а Елена Скорнякова с которой певец некоторое время состоял в незарегистрированном браке, и ее дочь певица Анастасия Годунова.

Сегодня они снова на могиле. И снова в шоке от того, что на ней происходит. Когда Елена с дочерью пришли на кладбище на Красную горку, то были поражены, что могила их любимого человека превращается в помойку. Cкорнякова была возмущена тем, что вокруг загажено скорлупой от яиц и фантиками, которые, видимо, устраивают тут пьяные шабаши. "Можно же их выбросить в мусорку или убрать в пакет", – смахивает слезу любовница Осина.

А ко всем, кто будет приходить на могилу, она обратилась с просьбой не только не гадить, но и привезти тарелочку или мисочку под конфеты и печенье.

Настя Годунова, которую сам Евгений Осин считал своей дочерью, принесла на могилу барабанные палочки – в знак признательности за музыку покойной звезды...