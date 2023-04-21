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Пятница 21 апреля

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"Катастрофические последствия": Лена Катина в приступе гнева набросилась на ребенка

"Катастрофические последствия": Лена Катина в приступе гнева набросилась на ребенка
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Лена Катина находится под влиянием гормонов.

В одном из недавних интервью бывшая солистка группы T.a.t.u Лена Катина рассказала, что ее семилетний сын в порыве гнева выкрикнул, что хотел бы себе другую мать. Певица призналась, что она так воспитывает своего сына. Катина объясняет, что любая эмоция нормальна – это называется "активный слушатель".

Возможно именно поэтому мальчик так сказал. После каждого подобного скандала Лена Катина обсуждает со своим сыном случившееся. Она объясняет мальчику, что на эмоциях можно выпалить что угодно. Важно осознать все, что ты сделал, и сделать вывод. Бывает и наоборот – Катина сама может в приступе гнева морально наброситься на сына и накричать. Тогда уже она сама просит у него прощения. По словам психолога Натальи Искры, это нормальная ситуация.

"Чаще всего, если ребенок может позволить себе такое сказать, это говорит о том, что он доверяет маме. Ребенок уверен, что это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям", – рассказал эксперт в комментарии Пятому каналу.

Психолог уверяет, что это "условная норма", и осуждать ребенка за такие слова нельзя, так как это его искренние чувства.

Напомним, 38-летняя Лена Катина воспитывает сына от первого брака. В январе этого года артистка сообщила о второй беременности от 40-летнего бизнесмена Дмитрия Спиридонова.

21 апреля 2023, 18:00
Лена Катина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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