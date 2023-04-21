Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать

Раскрыты доходы Александра Реввы.

После начала спецоперации на Украине часть отечественных звезд предпочло покинуть нашу страну. Кто-то сделал это по-тихому, а кто-то не удержался и на прощание плюнул в россиян. Это можно считать полнейшим лицемерием, ведь сбежавшие артисты смогли позволить тебе заграничную недвижимость и другие радости жизни, именно благодаря поклонникам, до которых им больше нет дела. Шоумен Александр Ревва тоже не стал исключением.

Сначала бывший резидент Comedy Club перевез семью в Испанию, однако когда новость о бегстве вскрылась, он вернулся в Россию и начал опровергать эмиграцию. И все бы ничего, но юморист влез в политику и осудил спецоперацию, чем вызвал широкое народное негодование.

СМИ начали писать о крахе карьеры шоумена в России, когда в ряде городов отменили его концерты. Однако, как оказалось, Александр Ревва чувствует себя вполне хорошо, гуляет по разным светским мероприятиям и даже прилично зарабатывает на россиянах.

Более того, артист проявил лицемерие и не отказался от денег из России, хотя и осуждает ее действия. Как удалось выяснить журналистам газеты "Комсомольская правда", компания, которая курирует творчество музыканта под псевдонимом Артур Пирожков, заработала в минувшем году 40 миллионов рублей чистого дохода. При этом в 2021 году на счетах фирмы была более чем втрое меньшая сумма.

Кстати, высокие доходы позволили юмористу приобрести элитную недвижимость в Дубае. Александр Ревва купил апартаменты в небоскребы Address Beach Residences., который пользуется популярностью у россиян. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".