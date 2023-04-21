Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Пятница 21 апреля

10:20Допрыгался: все выступления неуемного Олешко в России и Беларуси отменены 10:00Немецкий производитель "Пемолюкса" и клея "Момент" продает бизнес российским инвесторам 09:40Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости 09:20Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае 09:00Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать 08:40Квартир по переуступке стало больше на 20% 08:20"Синдром хорошей девочки": 5 советов, как от него избавиться 08:00Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина 06:25Сосет будь здоров: школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона 04:13Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть 02:23"Рак кишечника": раскрасневшийся принц Уильям сообщил выявленный диагноз 00:14Пристрастившийся к казино внук Пугачевой перебрался жить в грузовик: Как в другом мире 23:01В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку 21:42Что ты сделал с собой: ошарашенная Рудковская позвонила изменившемуся донельзя Пригожину 21:00"Сижу над ним плачу": Родившая дочь Славы испытала шок от увиденного ребенка 20:00Скончался популярный российский певец 19:20"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото 19:00"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова 18:40"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей 18:20Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности 18:00"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала 17:40"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости 17:20Затронувший члены Садальский задумался о попе Киркорова: Две растекшиеся ватрушки 17:00"Многие уже поняли трагичность своего положения": Михалков об уехавших звездах 16:40Май, не зевай: чем заняться в долгие весенние каникулы 16:20"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 16:00Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации 15:40Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак 15:20Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики 15:00Редкое солнечное затмение наблюдалось 20 апреля 14:40Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали 14:20Мальчик! Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз 14:00В центре Москвы обнаружены человеческие останки 13:40Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку 13:20"Оплатил полет и съемку": засветившая фингал Пересильд рассказала о пристроившемся сзади олигархе 13:00На подмосковной ферме начался пожар из-за пала травы 12:40"Замуж": Застуканную с мужиком дочь Успенской сняли в свадебном платье и фате 12:20"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 12:00Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 30 апреля 11:20Вяло висит: Трясущий дряхлым органом Тарзан довел Королеву до смеха 11:00Разбитая горем Навка озвучила последние слова Костомарова: Ценить эту жизнь 10:40"Поставить на карандаш": Тюльпанов вынес вердикт севшему в лужу Пригожину 10:20Станет папочкой: Решившийся на развод 90-летний Киркоров оплатил ЭКО своей молодухе 10:00"В кружевах траурных": россияне прощаются с усыпанной цветами Волочковой 09:40Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой 09:20В России снизилась доступность жилья 09:00Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве 08:40Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка 08:20За 5 лет "однушки" подорожали на 63% 08:00Убирайте камеры: сбежавшего от жены Ревву спалили посреди толпы разгоряченных красоток
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать

Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать
1621

Раскрыты доходы Александра Реввы.

После начала спецоперации на Украине часть отечественных звезд предпочло покинуть нашу страну. Кто-то сделал это по-тихому, а кто-то не удержался и на прощание плюнул в россиян. Это можно считать полнейшим лицемерием, ведь сбежавшие артисты смогли позволить тебе заграничную недвижимость и другие радости жизни, именно благодаря поклонникам, до которых им больше нет дела. Шоумен Александр Ревва тоже не стал исключением.

Сначала бывший резидент Comedy Club перевез семью в Испанию, однако когда новость о бегстве вскрылась, он вернулся в Россию и начал опровергать эмиграцию. И все бы ничего, но юморист влез в политику и осудил спецоперацию, чем вызвал широкое народное негодование.

СМИ начали писать о крахе карьеры шоумена в России, когда в ряде городов отменили его концерты. Однако, как оказалось, Александр Ревва чувствует себя вполне хорошо, гуляет по разным светским мероприятиям и даже прилично зарабатывает на россиянах.

Более того, артист проявил лицемерие и не отказался от денег из России, хотя и осуждает ее действия. Как удалось выяснить журналистам газеты "Комсомольская правда", компания, которая курирует творчество музыканта под псевдонимом Артур Пирожков, заработала в минувшем году 40 миллионов рублей чистого дохода. При этом в 2021 году на счетах фирмы была более чем втрое меньшая сумма.

Кстати, высокие доходы позволили юмористу приобрести элитную недвижимость в Дубае. Александр Ревва купил апартаменты в небоскребы Address Beach Residences., который пользуется популярностью у россиян. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

21 апреля 2023, 09:00
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарный отдых Александра Реввы

По теме

Убирайте камеры: сбежавшего от жены Ревву спалили посреди толпы разгоряченных красоток

"Натворили дел": Облысевшая жена Николаева стала неузнаваемой

"Натворили дел": Облысевшая жена Николаева стала неузнаваемой
Что стало с возлюбленной Игоря Николаева? Знаменитый усач отечественной эстрады после громкого развода с Наташей Королевой обрел счастье в объятиях девушки, которая значительно младше его.

Допрыгался: все выступления неуемного Олешко в России и Беларуси отменены

Допрыгался: все выступления неуемного Олешко в России и Беларуси отменены
Эти испытания посланы Богом не просто так "— Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.

Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае

Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае
Стало известно про закулисье резонасного интервью. Недавнее интервью русского патриота Оскара Кучеры признанному иностранным агентом Юрию Дудю надело немало шума.

Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина

Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина
Наследница Георгия Вицина не пошла по стопам отца. Народный артист СССР Георгий Вицин обрел огромную народную любовь, благодаря блестящим ролям в легендарных советских кинокартинах: "Джентльмены удачи", "Кавказская пленница", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Самогонщики", "Пес Барбос и необычный кросс" и других.

Сосет будь здоров: школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона

Сосет будь здоров: школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона
Стало понятно, почему Максим Галкин* так много времени проводит вдали от Аллы Пугачевой. "Все лучшее-детям", – именно по этому девизу и живут Алла Пугачева и Максим Галкин*.

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 20/04Чтв"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 20/04Чтв"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 19/04Срд"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 19/04СрдБледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 19/04СрдВставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть