Убирайте камеры: сбежавшего от жены Ревву спалили посреди толпы разгоряченных красоток

Александр Ревва не обрадовался повышенному вниманию в свой адрес.

Творческое альтер-эго может стать отличной находкой для тех мужчин, кто хочет вволю пофлиртовать, но остаться при этом верным семьянином. Именно так, судя по всему, и решил поступить Александр Ревва.

Он принял участие в вечеринке, организованной телеканалом МУЗ ТВ, где очевидцы спалили его посреди толпы разгоряченных комплиментами и шутками красоток. Однако вниманию папарацци его герой-любовник Артур Пирожков оказался вовсе не рад. Ко всем тем, кто направил на него объективы, он резко, пусть и в форме шутки обратился с требованием: убирайте камеры.

"А что это вы с телефонами? Давай танцевать! Убирайте это", – скомандовал изменившейся в лице Александр Ревва.

Что же вынудило артиста пожелать остаться в тени тем вечером? Есть несколько предположений. По одному из них сбежавшего от жены шоумена после таких снимков мог поджидать скандал с супругой, которая вряд ли будет довольна таким поведением благоверного.

По другой же версии дело в длительном пребывании юмориста заграницей. Прошлой весной он внезапно отменил всероссийские гастроли, в то время как охотно согласился бы выступить на корпоративе за баснословную сумму в 5 миллионов рублей. А сразу после этого Александр Ревва с семьей уехал в Испанию и, вернувшись оттуда ближе к осени, с удивлением осознал, что стал практически персоной нон грата на светских мероприятиях.