Попавшая в больницу 74-летняя Поргина озвучила страшный диагноз: Раковая опухоль

Поргина заговорила о смерти

В конце прошлого года вдова Николая Караченцова серьезно напугала своих поклонников. Легендарная актриса попала в больницу после нервного срыва с жалобами на сильную боль. Врачи приняли решение оставить ее в медучреждении. И, благо, сейчас с 74-летней Людмилой Поргиной все хорошо.

А вот Инне Чуриковой повезло меньше – она со своими недугами не справилась и на 80-м году жизни, к сожалению, умерла. И только сейчас вдова Николая Караченцова озвучила страшный диагноз, который тщательно скрывала от публики ныне покойная звезда.

Людмила Поргина, как и многие ее коллеги по творческому цеху, побывала на прощании с легендой отечественного кинематографа. Там она и услышала, чем болела Инна Чурикова перед своим уходом.

"На похоронах мне говорили, что у нее раковая опухоль, пошли метастазы", – поделилась с журналистами актриса.

По ее словам, в последнее время народная артистка жаловалась на слабость, а для поддержания сил даже ходила на процедуру иглоукалывания. О проблемах со здоровьем у актрисы были в курсе единицы – пожалуй, только супруг с сыном и друзья.

"Глеб, наверное, знал про серьезное заболевание, но не хотели расстраивать. И, конечно, отменяли все спектакли", – рассказала Людмила Поргина.

