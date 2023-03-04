Обман и предательство: Алферова выставила Берова никудышным мужем

Между Егором Бероевым и Ксенией Алферовой встал мужчина.



Ксения Алферова – натура творческая до мозга костей. Подтверждением этому является то, что в отсутствии съемок жена Егора Бероева устраивает литературные посиделки. Одни из них были посвящены творчеству Блока, другие – Пастернаку, а еще одни – Набокову.

Анонс предстоящей встречи Ксения разместила в своем Телеграм-канале. Два мартовских вечера будут уделены Роберту Рождественскому, которым, судя по всему, супруга Егора Бероева невероятно восхищается.

Слова восторга были написаны Ксенией Алферовой и о творчестве поэта, и о его жизни. Назвала она Роберта Ивановича удивительным, прозрачным и сверкающим человеком. Свою единственную любовь к супруге он пронес через всю жизнь, а такие поступки как обман и предательство были ему чужды. Что же до творчества Рождественского – Алферова считает произведения поэта "искристыми, сияющими, чистыми, настоящими".



"Это человек с огромной буквы "Ч"! Лучший муж, папа, друг, гражданин, человек!" – продолжила захлебываться от экстаза актриса.



И, пусть про своего супруга актриса не упомянула в этом посте, у некоторых сложилось впечатление, что таким восторженным описанием покойного поэта Ксения Алферова выставила Егора Берова никудышным мужем. Дескать, возвысила чужого мужчину, тем самым унизив крепкое мужское достоинство законного супруга. Ведь сравниться с таким идеалом, описанным Ксений Алферовой, мало кто может, посчитали некоторые.

