Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию

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Пятница 31 марта

21:20Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 21:00День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля 20:40Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге 20:20"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе 20:00"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году 19:40"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева 19:20"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши 19:00"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86 году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами 18:405 врагов стройной фигуры: какая еда мешает худеть 18:20"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час 18:00Довела: Объявлено о разводе слетевшей с катушек Бритни Спирс с молодым мужем 17:40Певица IOWA родила ребенка от гитариста 17:20Отмена концертов Лорак, встреча Смольянинова* с Путиным: смотрим 6 выпуск "На Днях" 17:00Закрутившего роман с молодухой Харламова поймали на горячем: Попахивает статейкой 16:40"Стала мамой": Родившая певица Слава предъявила ребеночка 16:20Крокодил: злоупотребляющая запрещенкой Бузова лишилась носа 16:00Не смог восстановиться: Врачи склонились над искромсанным Авраамом Руссо 15:40Врачи бессильны: обрубленного по рукам и ногам Костомарова отправят лечиться за границу 15:20Снова одна: Стареющую Ходченкову бросил новый бойфренд 15:10"Несколько миллионов": во сколько обойдутся протезы для Костомарова 15:00Срочно! Еле двигающемуся Олешко экстренно вызвали скорую в театр 14:40Незаменимый человек: 7 причин нанять прораба во время ремонта 14:20Неужели месть? Степаненко изрезали лицо после наезда на Петросяна 14:00"Теперь точно": Бросившая Богомолова Собчак публично призналась в расставании 13:40Валерия просунула здоровенную головку между грудей: А когда же спать? 13:20"Дочку жалко": Беременная Бородина вышвырнула родного ребенка из дома ради мужика 13:00"Яны нет": Убитый горем Киркоров объявил об уходе 48-летней Рудковской 12:40"Тяжелый период": сбежавшая от мужа Седокова разрыдалась перед подписчиками 12:20Не Авербух: Арзамасова улетела из Москвы с другим красавцем-мужчиной 11:40"Все равно никуда не уйдет": показавшая пузо Буланова отмахнулась от проблем 11:20В новых ЖК могут запретить мусоропроводы 11:00Как снизить цены на недвижимость: эксперт предложил варианты 10:40В каких районах Москвы проще снять квартиру с питомцами 10:20Вспоротый сломанными костями Дроздов госпитализирован повторно после реанимации 10:00"Я родила": Скрытная Брежнева сообщила о появлении на свет ребенка после развода 09:40"Я с тобой разведусь": бьющаяся в истерике Тодоренко треснула надоевшему Топалову 09:20"Вместе": Маликов признался в близкой связи с 26-летней девушкой на стороне 09:00"И публика пошла": Тереза Дурова заманила народ в театр секретным приемом 08:40Красивая кожа: 5 причин появления прыщей, о которых вы не знали 08:20Креветки, кальмары, крабы: выбираем морепродукты правильно 08:00"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только 06:18Топ-3 книги марта 04:2885% арендаторов в Москве – жители регионов 02:46Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля 00:04Кириллов день: приметы и традиции на 31 марта 22:00Горе: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно 21:40"У меня каждую пятницу": застуканная с Лепсом Барановская выдала правду о романе 21:21"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье 20:40"Момент рождения": выкатившую живот Бузову окружила толпа докторов 20:10"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара
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Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию
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Супруга Романа Костомарова выдала правду.

Госпитализированного Романа Костомарова постоянно поддерживают близкие и друзья. Олимпийский чемпион 2006 года переживает тяжелое время. С января этого года он пережил несколько операций, в том числе ампутацию стоп и пальцев левой руки. Началась болезнь внезапно, а, по словам окружения, спортсмен чувствовал поначалу лишь легкое недомогание.

Долгое время семья фигуриста не комментировала трагичные события. Однако, сейчас все чаще можно услышать информацию о состоянии Романа из первых уст. Так, сердечная половина Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина прокомментировала новости о транспортировке спортсмена в Германию.

По словам супруги, она отказала немецкой медицине для реабилитации Костомарова. Фигурист с отрезанными ногами будет продолжать лечение на родине. Для лучших результатов семья Романа совместно с клиникой привлекают лучших внештатных сотрудников для разного рода вмешательств.

Скорее всего, врачи не успели остановить Оксану Домнину от комментариев журналистам. Известно, что история болезни Романа Костомарова сейчас охраняется от посторонних глаз. Это связано с большим количеством слухов, распространяющихся каждый день. Супруга чемпиона заявила, что Роман сам расскажет свою историю, если захочет.

31 марта 2023, 21:20
Роман Костомаров. Фото: Alexander Chernykh/ Russian Look/ globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костомаров кричит из-за Навки

Постановщик Илья Авербух.
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Участники шоу Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.
Фигурист Алексей Ягудин.
Татьяна Навка исполнила роль ветреной Кармен.
Фигурист Алексей Тихонов.
Участники ледового мюзикла "Кармен".
Мария Петрова и Алексей Тихонов.

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