Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию

Супруга Романа Костомарова выдала правду.

Госпитализированного Романа Костомарова постоянно поддерживают близкие и друзья. Олимпийский чемпион 2006 года переживает тяжелое время. С января этого года он пережил несколько операций, в том числе ампутацию стоп и пальцев левой руки. Началась болезнь внезапно, а, по словам окружения, спортсмен чувствовал поначалу лишь легкое недомогание.

Долгое время семья фигуриста не комментировала трагичные события. Однако, сейчас все чаще можно услышать информацию о состоянии Романа из первых уст. Так, сердечная половина Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина прокомментировала новости о транспортировке спортсмена в Германию.

По словам супруги, она отказала немецкой медицине для реабилитации Костомарова. Фигурист с отрезанными ногами будет продолжать лечение на родине. Для лучших результатов семья Романа совместно с клиникой привлекают лучших внештатных сотрудников для разного рода вмешательств.

Скорее всего, врачи не успели остановить Оксану Домнину от комментариев журналистам. Известно, что история болезни Романа Костомарова сейчас охраняется от посторонних глаз. Это связано с большим количеством слухов, распространяющихся каждый день. Супруга чемпиона заявила, что Роман сам расскажет свою историю, если захочет.