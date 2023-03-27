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Понедельник 27 марта

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"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения
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Певица объяснила свой поступок.

16 апреля солистке группы "Блестящие" Наде Ручке исполнится 42 года. Но от пышных празднований певица отказалась. О причинах она сообщила в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

"Я, наверное, уеду из Москвы на шашлыки к друзьям за город, – говорит певица. – Я давно уже никакие праздники не устраиваю, не провожу какие-то банкеты и вечеринки". Правда, о причинах подобных депрессивных настроений Ручка не сообщила.

Что же касается подарков, тот тут дело обстоит еще сложнее. "У меня, кажется, уже все есть, – пояснила Ручка. – Поэтому у друзей ничего не прошу и не заказываю. Кстати, у меня никогда в жизни и не было модных вишлистов (список, в котором человек записал свои желания – Прим. ред.) Единственное, что сегодня хотела бы, чтобы в мире было поспокойнее".

Фото: Дни.ру

Напомним, в начале 2004 года Надя Ручка приняла предложение заменить Жанну Фриске в группе "Блестящие". В коллективе она проработала до 2017-го, а потом ушла в тень. Ранее в интервью "Дни.ру" она сообщила: "После ухода из группы я занималась ребенком (17 августа 2017 года родила сына Льва – Прим. ред.). А потом, спустя пару лет, начала записывать сольный альбом. И продолжаю по сей день. Кроме того, уже второй год занимаюсь ресурсно-ориентированной социальной психологией. Иногда даже люди обращаются ко мне за советом – правда, не знаю, зачем они это делают".

27 марта 2023, 10:00
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Настя Каменских.
Лера Кудрявцева.
Солистка группы "Блестящие" Надя Ручка.
Тина Канделаки.
Татьяна Терешина.
Экс-солистка группы "Фабрика" Катя Ли.
Ксения Собчак.
Анна Семенович.
Звезда шоу "Голос" Елена Максимова.
Бывшая звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова.
Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова.

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