Делиться добром с ней не собираюсь: эгоистичный сын запретил рожать Наде Ручке из "Блестящих"

В начале 2004 года Надя Ручка приняла предложение заменить Жанну Фриске в группе "Блестящие". В этом коллективе она проработала до 2017-го, а потом ушла в тень. Сегодня певица возвращается в группу. И делает это красиво – в июне выйдет клип на песню "Другая" с участием Ручки. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на съемках видео.



"После ухода из группы я занималась ребенком (17 августа 2017 года родила сына Льва – Прим. ред.), – рассказала Ручка. – А потом, спустя пару лет, начала записывать сольный альбом. И продолжаю по сей день. Кроме того, уже второй год занимаюсь ресурсно-ориентированной социальной психологией. Иногда даже люди обращаются ко мне за советом – правда, не знаю, зачем они это делают".

Ручка признается, что по группе, в которой провела столько времени, не скучала. "Честно говоря, я отдыхала, – признается певица. – Потому что 13 лет работала без перерыва и, мне кажется, даже не болела".

Вернуться же на сцену Надю уговорил супруг. "Он увидел, что я тоскую, и сказал, что надо идти на сцену – мол, поддержит, чтобы я не переживала, – призналась артистка. – Он меня понял. Но ничего другого, заводить какой-то бизнес немузыкальный, я, в любом случае, не планировала, потому что на сцене с 5 лет. То пластический балет, то одна группа (Party – Прим. ред,) то "Блестящие", так и живу".

Сида дома, Ручка, что удивительно, сильно похудела. "Поэтому перед возвращением при пришлось набрать килограмм, – удивила она. – Яблочный уксус, как в 17 лет, я уже не пью (смеется)".

Певица при этом божится, что вернулась на сцену не ради денег. "Это скучно, – считает она. – Если мы будем делать все ради денег, то это будет полная фигня. Это все равно что заниматься сексом без любви. К тому же меня муж (Денис Боярко, сотрудник нефтяной компании "Транснефть" – Прим. ред.) обеспечивает".

Рассказала артистка и про сына. "Он знает, что меня показывают по телевизору, но реагирует на это ровно, может просто пока не понимает всего, – говорит она. – При этом сын ходит в обычный, не элитный, детский сад. Когда-то он там увидел, что у кого-то есть сестра и захотел себе. Но когда узнал, что придется с ней делиться игрушками, то категорически заявил: "Нет! Я никого не хочу! Не надо никаких сестренок!"