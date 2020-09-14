Открывала бутылку с утра: экс-солистка "Блестящих" рассказала о беспробудных запоях

39-летняя Надя Ручка призналась, что причиной такого морального разложения стало нападение, которое совершили на нее 20 лет назад. Тогда у нее был трудный период в жизни.
Она приехала учиться в Москву, стала замкнутой и не рассказывала о проблемах даже родным. Девушка неделями безвылазно сидела дома. Однажды она поняла, что уже не может связать и двух слов без рюмки. Такой образ жизни артистка вела, когда ей было всего 19 лет. Настоящие запои длились примерно девять месяцев. О своем пагубном пристрастии певица рассказала в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
"Я пила, был у меня такой период в жизни", – призналась певица.
В 2016 году Надежда сошлась с нефтяником Денисом Боярко. Пара построила семью, у них родился мальчик Лев. Ручка сконцентрировалась на семье, проблемы остались в прошлом. В феврале 2019 года пара впервые показалась общественности.
Напомним, что певица Надя Ручка получила огромную известность благодаря выступлениям в коллективе "Блестящие" с 2004 по 2017 год.
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