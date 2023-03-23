Плевать на санкции: 68-летняя Орнелла Мути возвращается в Москву ради мужчины

Такого шага от итальянской актрисы никто не ожидал!

В 2016 году Орнелла Мутти приобрела квартиру в Москве и заявила о намерении получить российское гражданство. До недавнего времени ее часто можно было увидеть в ресторанах и магазинах Остоженки и Пречистенки. Именно в том районе и жила звезда фильма "Укрощение строптивого".

Теперь стало известно, что несмотря на все санкции, которые Европа вводит против нашей страны и козни итальянских властей, арестовывающих имущество россиян, Орнелла решила вернуться в любимую Москву. Уже летом она прилетит для совместных съемок с исполнителем Греком – знакомым рэпера Басты.

Они познакомились еще 2011 году. Тогда Грек (Владимир) пришел с товарищем пообедать и обсудить рабочие дела в отель-ресторан Savoy. Жившая там Орнелла Мути как раз спустилась в лобби, чтобы выпить кофе или перекусить. Хотя звезду в ней было трудно узнать.

"У нее волосы были собраны в пучок, и надет костюм, вроде классический, а вроде пижамный, – вспоминает Владимир. – Она с кем-то по телефону начала говорить, по языку уже стало понятно, что мы не ошиблись. Товарищ решил подойти к ней. Для жены-фанатки фильма "Граф Монте-Кристо" попросил автограф. А расписалась она у него на манжете рубашки – первое что под руку попалось. Мы разговорились и узнали, что она часто приезжает в Россию – мол, у нее корни от сюда, бабушка и дедушка жили в Санкт-Петербурге, бабушка была пианисткой. Она тут же села за рояль и сыграла какую-то короткую детскую итальянскую песенку. Сказала, что у нее две больших мечты – научиться хорошо играть на пианино и разговаривать по-русски. Тогда я ей сказал, кто я предложил сделать что-то совместное. Не поверите, но мы договорились и она даже оставила мне телефон!"

Тогда идея не нашла реального воплощения. А только что Грек узнал, что Орнелла планирует приезд в Москву летом 2023-го. "Я отправил ей свои новые работы, предложил принять участие в съемках клипа на свежий трек, – говорит музыкант. – Орнелла будет сидеть за роялем – наверное, для нее это воплощение светлого воспоминания о бабушке. Очень надеемся, что все сложится и совсем скоро все смогут увидеть Орнеллу в клипе у русского шансонье – кто бы мог подумать!"